П'ятов увійшов до трійки найкращих воротарів Ліги націй

Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов визнаний одним з найкращих воротарів Ліги націй за версією WhoScored.

П'ятов потрапив до трійки найкращих голкіперів Ліги нації та отримав оцінку у 7,11 балів.

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Кращим голкіпером за версією відомого порталу став Яспер Сіллессен з Голландії (рейтинг 7,35), друга позиція дісталася воротареві збірної Люксембургу Антоні Морісу (рейтинг 7,23).

Зазначимо, що Андрій П'ятов зіграв у Лізі націй 3 матчі – два проти Чехії та один проти Словаччини. У цих іграх основний голкіпер збірної України пропустив лише один гол, у першому матчі з чехами.

Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.

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