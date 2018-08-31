Пєсков прокоментував спогади Олланда про погрози Путіна Порошенкові в Мінську

Дмитро Пєсков, речник Володимира Путіна, заявив, що не чув погроз від президента РФ президентові України Петрові Порошенку, про які розповідав колишній президент Франції Франсуа Олланд.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Я був практично на всіх переговорах, я не чув такої фрази", – відповів Пєсков журналістам про переговори "нормандської четвірки" у лютому 2015 року.

Під час облоги Дебальцева регулярними російськими військами і підтримуваними ними проросійськими бойовиками, четверо керівників обговорювали в білоруському Мінську спосіб припинити бої. Відтак було розроблено третій пакет мінських домовленостей – так званий Мінський комплекс заходів. За спогадами Олланда, тоді Путін погрожував Порошенкові "розчавити" українські війська.

Пєсков зазначив, що він не читав мемуарів екс-президента Франції і не може їх коментувати. Проте він сказав, що Путін "завжди обіймає дуже тверду й однозначну позицію стосовно підтримки російського населення там, де воно може зазнати ворожих дій, що часто межують із геноцидом, із нападами ультранаціоналістів".

Окрім цього Пєсков, відповідно до кремлівської пропаганди, вкотре назвав гібридну агресію Росії проти України "громадянською війною в Україні".

Нагадаємо, колишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна. Олланд зазначив, що Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного. Уривки із книги "Уроки влади" опублікував "Тиждень".