Пєсков розповів, чи буде Путін дивитися дебати Порошенка та Зеленського

Прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков не знає, чи буде Володимир Путін дивитися 19 квітня дебати кандидатів на пост президента України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Проте він сам хотів би глянути це "цікаве видовище", повідомляють "РИА Новости".

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"Наскільки я розумію, це завтра о сьомій, тобто у нас це буде у вісім (насправді московський і київський час зараз збігається, - ред). Не можу сказати, я, чесно кажучи, сам збираюся з'ясувати, де можна буде подивитися. Цікаве, напевно, буде видовище", – сказав Пєсков.

Раніше у Кремлі спокійно поставилися до використання зображення президента Росії Володимира Путіна у передвиборчій агітації кандидата у президенти України Петром Порошенко.



Агітаційна реклама Порошенка з Путіним

У штабі Порошенка пояснили , що його агітаційні борди із зображенням Путіна є офіційною рекламою, сплаченою із виборчого фонду політика. А ще там визнали, що не просили у президента Росії згоди на використання його зображення в рекламі.

Де, як і коли відбудуться дебати Порошенка і Зеленського?Після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати. Пізніше шоумен записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати.



Кандидати уклали угоду про проведення дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського наполягають на старті дебатів о 19:00. Проте вже о 20:00 Порошенко планує прибути на дебати у студію Суспільного, як того вимагає закон. Тож є ризик, що чинний президент не встигне з дебатів на стадіоні прибути на дебати в телестудії.



Щодо дебатів на "Олімпійському", то там монтують відразу дві сцени для виступів: штаб кожного з кандидатів – свою. Потрапити на дебати на стадіоні зможе кожен охочий. Але для цього треба отримати безкоштовний квиток на сайті debaty2019.org.ua.



До речі, проведення дебатів на стадіоні обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.



Що потрібно знати про дебати