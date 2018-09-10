"Пыня и цифровые технологии": в мережі з'явився новий мем з Путіним

Президент Росії Володимир Путін 9 вересня прийшов на вибори мера Москви. Щоправда, проголосувати він зміг лише з третьої спроби, тому користувачі в Twitter зробили з цього веселий мем.

Хоч голова ЦВК Елла Памфілова пізніше пояснила, що бюлетень потрібно вставляти в урну лицевою стороною, проте Путін зробив навпаки.

Читайте також: І знову 3 вересня: легендарний хіт Шуфутинського в мемах та коубах

Урна "відповіла", що його бюлетень невстановленої форми та відмовилася його приймати. На це Путін здивовано запитав: "Да ладно?".

Ну кто-нибудь подскажет подполковнику, что ксерокс это не урна для голосования? pic.twitter.com/1hpjYYiJBC — Valtri (@Valtryi) 10 вересня 2018 р.

Це відео відразу стало популярним та з’явилося декілька жартівливих мемів. Ось найсмішніші 6 варіантів:

Пыня и цифровые технологии pic.twitter.com/Tyz3HGIOYG — дмитрий stoff (@dim_stoff) 9 вересня 2018 р.

Нагадаємо, 7 травня Володимир Путін вчетверте офіційно вступив на посаду президента Росії. Користувачі соцмереж уважно слідкували за процесом інавгурації Путіна і сказали своє "гостре слівце" у мемах, карикатурах та дописах.