"Пыня и цифровые технологии": в мережі з'явився новий мем з Путіним
Президент Росії Володимир Путін 9 вересня прийшов на вибори мера Москви. Щоправда, проголосувати він зміг лише з третьої спроби, тому користувачі в Twitter зробили з цього веселий мем.
Хоч голова ЦВК Елла Памфілова пізніше пояснила, що бюлетень потрібно вставляти в урну лицевою стороною, проте Путін зробив навпаки.
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Урна "відповіла", що його бюлетень невстановленої форми та відмовилася його приймати. На це Путін здивовано запитав: "Да ладно?".
Це відео відразу стало популярним та з’явилося декілька жартівливих мемів. Ось найсмішніші 6 варіантів:
Нагадаємо, 7 травня Володимир Путін вчетверте офіційно вступив на посаду президента Росії. Користувачі соцмереж уважно слідкували за процесом інавгурації Путіна і сказали своє "гостре слівце" у мемах, карикатурах та дописах.