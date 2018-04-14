Затримання керівника "тітушок" Саркісяна підтвердила поліція Франції

У Франції поліція затримала громадянина, який мав з собою документи на ім'я Армена Саргасяна. Раніше чоловіка з аналогічними даними було оголошено у міжнародний розшук за лінією Інтерполу.

Відповідна інформація з’явилася на сайті Нацполіції України.

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"Французькі правоохоронці підтвердили затримання за лінією Інтерполу громадянина з документами на ім’я Армена Саргасяна. Чоловіка саме з такими даними оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу органами прокуратури на початку травня 2014 року. Наразі затриманий перебуває під екстрадиційним арештом. Триває поглиблена перевірка всіх обставин за цим фактом та проводяться заходи щодо підтвердження його особистості", – зазначається у повідомленні.

За слдовами правоохоронців, Саргасяну інкримінують організацію дій так званих "тітушок", що є причетними до побиття учасників Євромайдану в Києві у листопаді 2013-го – лютому 2014-го років.

Зокрема, його розшукують за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, здійснене з хуліганських мотивів, а також вчинене за попередньою змовою групою осіб. Крім того, мовиться про вчинення злочину, передбаченого частиною статті про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Як сповістило "Громадське" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, українська сторона відправить французьким правоохоронцям фото Армена Саркісяна для перевірки достеменності його затримання, і лише після ідентифікації затриманого направить до Франції документи на його екстрадицію. Ймовірно, їх відправлять у понеділок, 16 квітня.

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"Направити до Франції документи на екстрадицію Саркісяна Україна може лише за результатами фото ідентифікації", – наголосило джерело ресурсу.

Підкреслюється, такий крок є пов’язаним з інформацією, що Армен Саркісян нібито наразі перебуває у Росії, також він заявив, що його не затримували у Франції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на очільника МВС Арсена Авакова повідомили, що у Франції Інтерпол затримав ймовірного організатора груп "тітушок", що нападали та вбивали людей під час подій Євромайдану, Армена Саркісяна. За словами міністра, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія скоїла саме його група.



Як сповістив член колегії МВС Антон Геращенко, Саркісян організовував діяльність угруповань "тітушок" під командуванням Юрія Крисіна та Володимира Кошелєва, а зброєю їх забезпечував керівник департаменту ресурсного забезпечення МВС Павло Зінов.