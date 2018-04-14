06:53
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
15°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Затримання керівника "тітушок" Саркісяна підтвердила поліція Франції

132
Армен Саркісян
Армен Саркісян / Соцмережі

У Франції поліція затримала громадянина, який мав з собою документи на ім'я Армена Саргасяна. Раніше чоловіка з аналогічними даними було оголошено у міжнародний розшук за лінією Інтерполу.

Відповідна інформація з’явилася на сайті Нацполіції України.

Читайте також: Виконавець злочинних наказів Януковича: що відомо про затриманого організатора тітушок Саркісяна

"Французькі правоохоронці підтвердили затримання за лінією Інтерполу громадянина з документами на ім’я Армена Саргасяна. Чоловіка саме з такими даними оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу органами прокуратури на початку травня 2014 року. Наразі затриманий перебуває під екстрадиційним арештом. Триває поглиблена перевірка всіх обставин за цим фактом та проводяться заходи щодо підтвердження його особистості", – зазначається у повідомленні.

За слдовами правоохоронців, Саргасяну інкримінують організацію дій так званих "тітушок", що є причетними до побиття учасників Євромайдану в Києві у листопаді 2013-го – лютому 2014-го років.

Зокрема, його розшукують за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, здійснене з хуліганських мотивів, а також вчинене за попередньою змовою групою осіб. Крім того, мовиться про вчинення злочину, передбаченого частиною статті про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Як сповістило "Громадське" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, українська сторона відправить французьким правоохоронцям фото Армена Саркісяна для перевірки достеменності його затримання, і лише після ідентифікації затриманого направить до Франції документи на його екстрадицію. Ймовірно, їх відправлять у понеділок, 16 квітня.

Читайте також: Затриманого у Франції організатора "тітушок" Саркісяна відпустили, – ГПУ

"Направити до Франції документи на екстрадицію Саркісяна Україна може лише за результатами фото ідентифікації", – наголосило джерело ресурсу.

Підкреслюється, такий крок є пов’язаним з інформацією, що Армен Саркісян нібито наразі перебуває у Росії, також він заявив, що його не затримували у Франції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на очільника МВС Арсена Авакова повідомили, що у Франції Інтерпол затримав ймовірного організатора груп "тітушок", що нападали та вбивали людей під час подій Євромайдану, Армена Саркісяна. За словами міністра, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія скоїла саме його група.

Як сповістив член колегії МВС Антон Геращенко, Саркісян організовував діяльність угруповань "тітушок" під командуванням Юрія Крисіна та Володимира Кошелєва, а зброєю їх забезпечував керівник департаменту ресурсного забезпечення МВС Павло Зінов.

Теги: Тітушки Євромайдан Кримінальні новини Новини Франції Поліція Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук