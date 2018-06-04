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Qualcomm готує ще один чіпсет для ноутбуків – Snapdragon 1000

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Qualcomm випустить новий Snapdragon 1000
Qualcomm випустить новий Snapdragon 1000 / Фото з вільних джерел

Компанія Qualcomm працює над абсолютно новою лінійкою мобільних процесорів Snapdragon 1000. На масовий ринок вони вийдуть в кінці 2018 року або на початку 2019 року. Цей чіпсет призначений для пристроїв на ARM із операційною системою Windows 10.

Про це повідомляє 4pda.

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Конкретні деталі про тактові частоти та інші характеристики наразі не розкриваються. Очевидно, що Qualcomm має намір конкурувати з чіпами Intel Core в ноутбуках.

З чуток, тепловий пакет Snapdragon 1000 складе 6,5 Вт проти менш ніж 5 Вт у нинішнього флагмана Snapdragon 845, а значить мова йде про збільшення ядер або істотне підвищення продуктивності.

Згідно з інформацією від інсайдерів, тайванський виробник ASUS хоче першим випустити пристрій, оснащений Snapdragon 1000. Апарат знаходиться в розробці з початку 2018 року за прямою співпрацею з Qualcomm і поки відомий під кодовою назвою ASUS Primus.

До речі, в кінці минулого року саме ASUS стала однією з перших, хто представив ноутбук на Windows 10 з процесором Qualcomm Snapdragon 835.

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Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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