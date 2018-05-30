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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Qualcomm презентувала новий чіп Snapdragon XR1 для віртуальної та доповненої реальності

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Qualcomm презентував новий чіп Snapdragon XR1
Qualcomm презентував новий чіп Snapdragon XR1 / engadget

Компанія Qualcomm представила чіп Snapdragon XR1 для своєї першої спеціалізованої платформи Extended Reality (XR), яка призначена для гарнітур віртуальної та доповненої реальності.

Про це повідомляє engadget.

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Як зазначають розробники, платформа призначена для покращення роботи із основними пристроями та повинна забезпечити підвищену якість візуального та аудіовідтворення, зменшуючи рівень шумів. XR1 підтримуватиме 4К-відео при 60 кадрах в секунду.

Для поліпшення якості звуку розробники використали технології 3D Audio Suite Aqstic та aptX від Qualcomm, а також Head Related Transfer Functions, яка дозволяє створити ілюзію, що звук надходить із конкретної точки простору, підсилюючи реалістичність.

Як і мобільні процесори Snapdragon серії 800, XR1 використовуватиме гетерогенні обчислення, які дозволяють делегувати задачі різним ядрам для підвищення ефективності обчислень і в кінцевому результаті – продуктивності.

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Варто зазначити, що Qualcomm співпрацює з компаніями Meta, Vive, Vuzix і Pico, які повинні представити готові продукти з використанням чіпа XR1 вже цього календарного року.

Презентація Qualcomm Snapdragon XR1 – дивіться відео

 

Теги: Техно Новини США Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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