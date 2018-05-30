Qualcomm презентувала новий чіп Snapdragon XR1 для віртуальної та доповненої реальності

Компанія Qualcomm представила чіп Snapdragon XR1 для своєї першої спеціалізованої платформи Extended Reality (XR), яка призначена для гарнітур віртуальної та доповненої реальності.

Про це повідомляє engadget.

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Як зазначають розробники, платформа призначена для покращення роботи із основними пристроями та повинна забезпечити підвищену якість візуального та аудіовідтворення, зменшуючи рівень шумів. XR1 підтримуватиме 4К-відео при 60 кадрах в секунду.

Для поліпшення якості звуку розробники використали технології 3D Audio Suite Aqstic та aptX від Qualcomm, а також Head Related Transfer Functions, яка дозволяє створити ілюзію, що звук надходить із конкретної точки простору, підсилюючи реалістичність.

Як і мобільні процесори Snapdragon серії 800, XR1 використовуватиме гетерогенні обчислення, які дозволяють делегувати задачі різним ядрам для підвищення ефективності обчислень і в кінцевому результаті – продуктивності.

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Варто зазначити, що Qualcomm співпрацює з компаніями Meta, Vive, Vuzix і Pico, які повинні представити готові продукти з використанням чіпа XR1 вже цього календарного року.

Презентація Qualcomm Snapdragon XR1 – дивіться відео