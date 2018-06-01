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Qualcomm Snapdragon 850: в мережі з'явилась перша інформація про новий чіпсет

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Qualcomm випустить новий Snapdragon 850
Qualcomm випустить новий Snapdragon 850 / Фото з вільних джерел

Нещодавно стало відомо, що чіпсет Qualcomm Snapdragon 845 використовуватимуть при створенні пристроїв на базі Windows 10 для ARM. Потім з’явилася інформація, що комп'ютери обладнають новим процесором – Snapdragon 850, дані про який вже засвітилися в популярному бенчмарку GeekBench.

Про це повідомляє gizmochina.

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За даними авторитетного видання, компанія Qualcomm випустить Snapdragon 850 вже найближчим часом. Новинка буде відрізнятися від SD845 тільки частотами, а використовуватиметься виключно в апаратах на Windows 10. Без змін в чіпсеті залишиться і гігабітний LTE-модем X20.

Нижче наведені результати синтетичного тесту на прикладі двох пристроїв, які готують до випуску, проведеного GeekBench. Цікаво, що продукт Lenovo вийшов помітно швидшим референсного обладнання від Qualcomm.

Snapdragon 850
Результати продуктивності новго Snapdragon 850 в GeekBench

Також стало відомо про вихід відразу кількох ґаджетів на базі нового чіпсета. У компанії Hewlett Packard ведеться робота над планшетом під назвою Chimera 2. Lenovo створює новинку під кодовим ім'ям ELZE1, а ноутбук від Asus носить попередню назву Thanos. У компанію до цих виробників збирається вклинитися і Dell, яка працює над своїм першим ARM-пристроєм на базі Windows 10.

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Анонси планшетів і ноутбуків на Snapdragon 850 відбудуться влітку 2018 року, а ось на ринок моделі вийдуть тільки восени або навіть ближче до зими.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Dell Lenovo Asus HP
Джерело: 24 Канал
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