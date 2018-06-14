Qualcomm тестує новий чіпсет для смартфонів – Snapdragon 680

Не дивлячись на запуск нової 700 лінійки, компанія Qualcomm, схоже, не поспішає відмовлятися від Snapdragon 600 серії. В мережі неочікувано з’явилися результати тестування нового, раніше не анонсованого чіпа Snapdragon 680.

Про це повідомляє gizmochina.

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Інформація про новинку під назвою Snapdragon 680 засвітилася на сторінці популярного бенчмарка Geekbench. Примітно, що чіпсет під кодовою назвою SD680 та тактовою частотою 2,15 ГГц набрав вражаючі 1 940 балів в одноядерному тесті і 5 153 бали в багатоядерному. Тестування проводилося на неназваному пристрої з 6 ГБ оперативної пам'яті під управлінням Android 8.1 Oreo.

Таким чином, новий процесор розташувався між Snapdragon 710, Snapdragon 660 та Snapdragon 630. Результати одноядерного тесту практично ідентичні показникам топового чіпсета 2017 року – Snapdragon 835. Новинка стала другим із 6-ядерних процесорів в 600 лінійці.

На даний момент немає інформації про те, в яких пристроях з'явиться новий чіпсет, а також коли це станеться. Однак, судячи з продуктивності, новинка призначена для пристроїв середнього цінового діапазону. Очікується, що Snapdragon 680 буде виконаний за 14-нм техпроцесом.

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