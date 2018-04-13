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Раби у 21 столітті: на Луганщині людей посадили на ланцюг за неякісний ремонт

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На Луганщині 5 чоловіків посадили на ланцюг та били: у такий спосіб господарі вирішили покарати своїх працівників.

За останній тиждень – це вже третій схожий випадок.

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П’ятьох товаришів три доби тримали на ланцюгу, лупцювали, штрикали ножем та примушували виконувати роботу по господарству. Вони зізнаються, що знущалися з них весь день. Так замовники вибивали із робітників 30 тисяч гривень за неякісно зроблений ремонт у їхньому домі.

Начальник Рубіжанського відділу поліції Олександр Корнєєв повідомив, що в Рубіжанський відділок поліції звернувся місцевий громадянин, якого утримували в приватному будинку міста Рубіжного. Дана випадок в ЄРДР проходить по статті 146 "Незаконне позбавлення волі".

Ілля Орлов із Покровська, що на Донеччині, також розповів, як над ним познущався працедавець. Хлопець відмовився фарбувати машину власника, місцевого депутата, бо в той час виконував іншу роботу. У відповідь чоловіка посадили у гаражі на ланцюг та жорстоко били.

Зв'язав мені руки за спиною, зробив мені кляп, щоб я не міг розмовляти, і після цього я коли прийшов до тями він мені прив'язував ноги, щоб я не міг рухатися,
– сказав потерпілий Ілля Орлов.

А в Одесі за цей день із квартири звільнили бранку, яку теж прикували ланцюгом до стіни. Крики жінки почули перехожі і викликали поліцію.

Таке, на жаль, в Україні трапляється часто і не завжди жертви готові говорити про знущання.

Ці особи мають звернутись до поліції із заявами про злочин, і все залежатиме від того, наскільки добросовісно відпрацюють правоохоронні органи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини карається обмеженням волі на строк до трьох років, – запевнив юрист Громадської організації "Платформа прав людини" Олександр Бурмагін.

За словами юриста, якщо людину ув'язнили із корисливих мотивів, як у Рубіжному, то посадити винуватців можуть і на 5 років. А якщо ж такі дії вчиняла група осіб, то їм світить до 10 років в'язниці.

Теги: Новини України Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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