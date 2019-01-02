Рабінович хоче подати в суд на ЦВК через закриття виборчих дільниць у Росії

Народного депутата, голову партії "За життя" Вадима Рабіновича обурило закриття виборчих дільниць в Росії, мовляв, українці, що проживають на території РФ не зможуть проголосувати. Тому нардеп вирішив подати до суду на Центральну виборчу комісію.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, сотні тисяч наших громадян, котрі перебувають у Росії, не зможуть проголосувати за Президента України. Відтак, своїм рішенням ЦВК позбавила їх права голосу.

За різними оцінками, сотні тисяч наших громадян перебувають в Росії: хто на заробітках, хто з інших причин. І ось влада позбавляє їх права голосу. Це не конституційно і протизаконно. Це частина майбутніх маніпуляцій на виборах. Я подаю в суд на це рішення,

– написав Рабінович.

Як відомо, 31 грудня Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Зазвичай, для наших співвітчизників їх облаштовували у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-На -Дону, Екатеренбурзі та Новосибірську. Тепер українцям, які живуть у Росії доведеться їхати до дільниці в посольствах України в Грузії, Казахстані та Фінляндії. Або повернутися на батьківщину, якщо бажають проголосувати за Президента.