13:33
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Рабінович хоче подати в суд на ЦВК через закриття виборчих дільниць у Росії

      1001 Читать новость на русском
      Народний депутат Вадим Рабінович
      Народний депутат Вадим Рабінович / Українські новини

      Народного депутата, голову партії "За життя" Вадима Рабіновича обурило закриття виборчих дільниць в Росії, мовляв, українці, що проживають на території РФ не зможуть проголосувати. Тому нардеп вирішив подати до суду на Центральну виборчу комісію.

      Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Зеленський заявив, що йде у Президенти України

      За його словами, сотні тисяч наших громадян, котрі перебувають у Росії, не зможуть проголосувати за Президента України. Відтак, своїм рішенням ЦВК позбавила їх права голосу.

      За різними оцінками, сотні тисяч наших громадян перебувають в Росії: хто на заробітках, хто з інших причин. І ось влада позбавляє їх права голосу. Це не конституційно і протизаконно. Це частина майбутніх маніпуляцій на виборах. Я подаю в суд на це рішення,
      – написав Рабінович.

      Як відомо, 31 грудня Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Зазвичай, для наших співвітчизників їх облаштовували у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-На -Дону, Екатеренбурзі та Новосибірську. Тепер українцям, які живуть у Росії доведеться їхати до дільниці в посольствах України в Грузії, Казахстані та Фінляндії. Або повернутися на батьківщину, якщо бажають проголосувати за Президента.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Вадим Рабінович Новини Росії ЦВК Судді
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      сьогодні , 12:00 Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      Ян Валетов 2420
      Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      сьогодні , 10:01 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      Марія Бондар 1937
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 січня , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 1244
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      1 січня , 18:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 3457
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      1 січня , 17:15 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 1237
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Києві в одній аварії зіткнулися 4 авто (Фото)
      5 березня 2013 , 18:27 0
      Недобудований міст до Криму захищатимуть російські бойові аквалангісти
       9 вересня 2016 , 14:53 2
      Арсенал-Київ продовжує шукати наставника напередодні матчу з Динамо
       27 вересня 2018 , 19:08
      Поліція витратить 4 млн гривень на ремонт патрульних Toyota Prius
       28 вересня 2018 , 10:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук