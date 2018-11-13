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      Рабінович і Бойко можуть так і не об’єднатися, – експерт назвав причину

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      Бойко і Рабінович підписали угоду
      Бойко і Рабінович підписали угоду / Фото з відкритих джерел

      Об’єднання проросійських політиків Вадима Рабіновича і Юрія Бойка підвищить рейтинги єдиного кандидата на президентських виборах. Хоча їхні рейтинги не будуть арифметично злиті. Зрештою, далеко не факт, що вони справді об’єднаються.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Леонов.

      Більш детально в матеріалі: Злиття п’ятої колони: хто буде єдиним кандидатом Кремля, і які шанси в проросійських сил?

      Рабінович грає на радикальному посткомуністичному полі. Бойко орієнтується на більш помірний електорат колишніх регіоналів. І хто б не став з них єдиним кандидатом, частина електорату іншого відійде. Збільшення результату буде. Хоча це не гарантує такому кандидату виходу до другого туру,
      – вважає Олександр Леонов.

      Водночас, на думку експерта, до реального об’єднання кремлівських кандидатів і сил може і не дійти. Олександр Леонов зауважує: після підписання угоди про створення "Опозиційної платформи-За життя" проти виступили олігархи Новинський, який дуже близький до Москви, і Ахметов.

      "Цікава буде ситуація, якщо "За життя" домовиться з частиною "Опоблоку", підконтрольною Фірташу-Льовочкіну, але не з Ахметовим. Це може призвести до того, що Ахметов може підтримати на виборах того ж Вілкула, чим відтягне частину електорату від умовно єдиного проросійського кандидата. Ахметов не один раз бачив, чого варті гарантії Москви. Він розуміє, що сьогодні погодиться на таке об’єднання, а завтра в нього не буде політичного контролю, бо під себе все візьме Медведчук", – зауважує Леонов.

      При цьому, вважає експерт, на парламентських виборах цей блок може втратити частину голосів. За його словами, злиття може призвести до різних наслідків. Зокрема, під лідера громадської думки може дати гарні результати. Як у 2002 році, коли під Ющенка створили "Нашу Україну", яка посіла перше місце. Натомість "За ЕдУ" – куди влилися прокучмівські сили, програла. Хоча поодинці ці партії могли б отримати суттєвіший результат. І другий варіант у ситуації з "Опозиційною платформою-За життя" більш імовірніший.

      Нагадаємо, співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко і позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційною платформи-За життя". Напередодні кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Опозиційний блок Вадим Рабінович Юрій Бойко Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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