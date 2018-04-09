06:00
10 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
18°C 5°C
  • середа
    20°C 6°C
  • четвер
    13°C 10°C
  • п'ятниця
    17°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Блоги Slava Rabinovich
ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Slava Rabinovich

Россию захватили политические и экономические дегенераты

1268
Русал - российская алюминиевая компания
Русал - российская алюминиевая компания / Коммерсант

Как и ожидалось (мною), акции "Русала" в Гонконге сегодня утром рухнули на 50%, а сама компания предупредила о возможности технического дефолта по своим долгам.

Я уверен, что для миноритарных акционеров и держателей долгов "Русала" это еще не последние плохие новости.

Читайте также: Наложит ли Евросоюз новые санкции на Россию вслед за США: ответ представителя ЕС

Но вернемся к так назіваемому "Кремлевскому докладу", над которым потешались многие диванные аналитеги и иксперды. Они говорили: "Ха-ха-ха, замах на тыщу, удар на рупь, это же телефонная книга Кремля плюс просто копипаст списка Форбс! Вот умора!".

В прошлую пятницу из него "смыло" Дерипаску, Вексельберга и Керимова, если говорить о Большом Бизнесе. Только юридические, финансовые и экономические дегенераты сегодня удивлены наступившими последствиями. Недегенераты не удивлены, хотя рот открывается не от удивления, а от ужаса.

А кто сказал, что дело ограничится только ими? Что не будет второго, третьего, N-ного "эшелона"? Общий список был-то вооон, какииим длииинным! Там остается непаханым тааакооое поле...

Ну и что делать миноритарным акционерам и держателям долгов других компаний, которыми мажоритарно владеют все другие члены списка Форбс, попавшие в "Кремлевский доклад", но пока не попавшие под санкции с первым "эшелоном"? Что делать западным банкам, их обслуживающим? К чему готовиться их клиентам, покупающим их продукцию (сталь, уголь, удобрения, золото, серебро, медь, нефть, и так далее)? Что будет с инвестпрограммами этих компаний, импортом технологий, модернизацией? Что будет с и так постоянно увеличивающейся средневзвешенной стоимостью капитала?

Нет, эта конструкция долго не проживет. Абсолютно точно. Потому что Россию захватили, и ею управляют, политические, юридические, финансовые и экономические дегенераты.

Четыре года подряд я говорю о "токсичности", единолично введя этот термин в публицистику еще в марте 2014 года. И тогда все надо мной смеялись, весело отмахиваясь от моих интервью на телеканале "Дождь", или от моего блога на сайте "Эха". С той поры я стал персоной нон-грата на "Дожде" и "Эхе", просто попав в стоп-листы их незаконной цензуры, а мой блог на сайте "Эха" их редакцией был просто уничтожен и исчез без следа.

А токсичность, о которой я тогда говорил, не только осталась, но и многократно усилилась. И теперь все употребляют этот термин. Потому что я не говорю о том, что может случиться; я говорю о том, что обязательно случится. Хоть вставляй меня в стоп-листы цензуры, хоть не вставляй.

Читайте также: Из-за санкций США компанию известного российского олигарха ждет дефолт

Автор: Slava Rabinovich
Теги: Новини Росії Санкції Новини політики Гроші Публікації
Джерело: Слава Рабинович
powered by lun.ua
Новини за 9 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 9 квітня: ракетний удар по авіабазі в Сирії, крах російських олігархів
9 квітня, 22:36 Головні новини 9 квітня: ракетний удар по авіабазі в Сирії, крах російських олігархів
1478
Россию захватили политические и экономические дегенераты
9 квітня, 22:01 Россию захватили политические и экономические дегенераты
Slava Rabinovich 1268
А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
9 квітня, 19:02 А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
Альфред Кох 6323
Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
9 квітня, 18:00 Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
Єгор Соболєв 1139
9 квітня, 17:00 "Піти" Уляну Супрун: кому дошкуляє не "совковими" реформами очільниця МОЗ
Тетяна Мартинюк 1411
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук