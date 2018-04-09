Россию захватили политические и экономические дегенераты

Как и ожидалось (мною), акции "Русала" в Гонконге сегодня утром рухнули на 50%, а сама компания предупредила о возможности технического дефолта по своим долгам.

Я уверен, что для миноритарных акционеров и держателей долгов "Русала" это еще не последние плохие новости.

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Но вернемся к так назіваемому "Кремлевскому докладу", над которым потешались многие диванные аналитеги и иксперды. Они говорили: "Ха-ха-ха, замах на тыщу, удар на рупь, это же телефонная книга Кремля плюс просто копипаст списка Форбс! Вот умора!".

В прошлую пятницу из него "смыло" Дерипаску, Вексельберга и Керимова, если говорить о Большом Бизнесе. Только юридические, финансовые и экономические дегенераты сегодня удивлены наступившими последствиями. Недегенераты не удивлены, хотя рот открывается не от удивления, а от ужаса.

А кто сказал, что дело ограничится только ими? Что не будет второго, третьего, N-ного "эшелона"? Общий список был-то вооон, какииим длииинным! Там остается непаханым тааакооое поле...

Ну и что делать миноритарным акционерам и держателям долгов других компаний, которыми мажоритарно владеют все другие члены списка Форбс, попавшие в "Кремлевский доклад", но пока не попавшие под санкции с первым "эшелоном"? Что делать западным банкам, их обслуживающим? К чему готовиться их клиентам, покупающим их продукцию (сталь, уголь, удобрения, золото, серебро, медь, нефть, и так далее)? Что будет с инвестпрограммами этих компаний, импортом технологий, модернизацией? Что будет с и так постоянно увеличивающейся средневзвешенной стоимостью капитала?

Нет, эта конструкция долго не проживет. Абсолютно точно. Потому что Россию захватили, и ею управляют, политические, юридические, финансовые и экономические дегенераты.

Четыре года подряд я говорю о "токсичности", единолично введя этот термин в публицистику еще в марте 2014 года. И тогда все надо мной смеялись, весело отмахиваясь от моих интервью на телеканале "Дождь", или от моего блога на сайте "Эха". С той поры я стал персоной нон-грата на "Дожде" и "Эхе", просто попав в стоп-листы их незаконной цензуры, а мой блог на сайте "Эха" их редакцией был просто уничтожен и исчез без следа.

А токсичность, о которой я тогда говорил, не только осталась, но и многократно усилилась. И теперь все употребляют этот термин. Потому что я не говорю о том, что может случиться; я говорю о том, что обязательно случится. Хоть вставляй меня в стоп-листы цензуры, хоть не вставляй.

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