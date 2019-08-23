Рабінович сказав не показувати Тимошенко в новинах ТСН, – Куліков про цензуру на "1+1" у 90-х

Журналіст Куліков розповів, що у 1997 році з'явилися телеканали "1+1" та "Інтер", зокрема і новини ТСН та програма Олександра Ткаченка "Післямова". Тоді через кілька місяців з наближенням виборчої кампанії, на цю телепередачу звернули увагу і Ткаченкові сказали "не лізь у певні галузі, зокрема в газ".

Проте Ткаченко на компроміси не йшов та відповів: "я або роблю те, що вважаю за потрібне, або мене немає на "1+1", згадує журналіст Андрій Куліков у програмі "Незалежність. Як це було" на 24 каналі.

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"Сталося так, що його не стало на "плюсах", це був прямий наслідок тиску з АП. Коли він пішов, то замість нього мав я очолити новини, зрештою я став директором новин і мене повезли представити Рабіновичу", – сказав журналіст.

Рабінович сидів у своєму кабінеті на Кловській, мене туди завели і він сказав: "мені все одно, Куліков він, Петренко чи ще хтось, головне, щоб не показував Юлію Тимошенко та Олександра Єльяшкевича. Мороза я не можу заборонити показувати, тому що він таки голова Верховної Ради, але чим менше, тим краще,

– заявив Куліков.

Журналіст каже, що був здивований, адже таких вказівок він отримував мало, навіть в радянські часи.



Журналіст Андрій Куліков

"Очевидно, що мою мовчанку сприйняли як знак згоди, проте це була лише розгубленість. І поки я доїхав з того офісу до телеканалу, якраз сталася важлива новина, в якій фігурувала Тимошенко, і не показати її я не міг. Короче, наступного ранку я вже не був директором ТСН. А через три місяці, коли мене поновили, я протримався на цій посаді 7 днів, бо потім сталася новина з Морозом", – додає Куліков.

Пригадуючи роботу програми "Свобода слова" в той час, я скажу, що з політиками і політ силами тоді було легше мати справу, ніж під кінець президентства Ющенка. Але ішло це насамперед від двох провідних політсил – "Партії регіонів" та "Блоку Юлії Тимошенко". Вони впровадили внутрішньопартійний контроль за тим, хто з політиків куди йде. Тобто тоді почалося узгодження через партійні штаби,

– каже Куліков.

Він запевняє, що лише з деякими нардепами можна було контактувати напряму і це була форма цензури.