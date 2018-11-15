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      Рабінович заявив, що не піде в президенти – все через релігію

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      Вадим Рабінович не буде балотуватись в президенти
      Вадим Рабінович не буде балотуватись в президенти / Українське фото

      Лідер партії "За життя" Вадим Рабінович оголосив, що не висуватиме своєї кандидатури для участі у президентських виборах 2019.

      Про це він заявив під час брифінгу у Києві 15 листопада.

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      Рабінович сказав, що не стане єдиним кандидатом на посаду президента від новоствореної "Опозиційної платформи — За життя".

      Нардеп пояснив, що оскільки він є іудеєм, вважає, що "не має морального права" вирішувати православні питання.

      Я довго думав цієї ночі, і мені здається, що я як людина, яка сповідує іудаїзм, не можу і не маю морального права бути суддею у питаннях православ’я, що є безумовним обов’язком майбутнього президента,
      – озвучив свою позицію Вадим Рабінович.

      Він заявив, що вже звернувся до ради партії з проханням, щоб була висунута нова кандидатура.

      Хто такий Вадим Рабінович: дивіться відео 

      Нагадаємо, 9 листопада "Опозиційний блок" та партія "За життя" оголосили про створення спільної "Опозиційної платформи — За життя".

      14 листопада один зі співголів фракції "Опозиційний блок" у парламенті Юрій Бойко заявив, що йде з "Опоблоку".

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Вадим Рабінович Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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