Рабінович заявив, що не піде в президенти – все через релігію

Лідер партії "За життя" Вадим Рабінович оголосив, що не висуватиме своєї кандидатури для участі у президентських виборах 2019.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві 15 листопада.

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Рабінович сказав, що не стане єдиним кандидатом на посаду президента від новоствореної "Опозиційної платформи — За життя".

Нардеп пояснив, що оскільки він є іудеєм, вважає, що "не має морального права" вирішувати православні питання.

Я довго думав цієї ночі, і мені здається, що я як людина, яка сповідує іудаїзм, не можу і не маю морального права бути суддею у питаннях православ’я, що є безумовним обов’язком майбутнього президента,

– озвучив свою позицію Вадим Рабінович.

Він заявив, що вже звернувся до ради партії з проханням, щоб була висунута нова кандидатура.

Хто такий Вадим Рабінович: дивіться відео

Нагадаємо, 9 листопада "Опозиційний блок" та партія "За життя" оголосили про створення спільної "Опозиційної платформи — За життя".



14 листопада один зі співголів фракції "Опозиційний блок" у парламенті Юрій Бойко заявив, що йде з "Опоблоку".