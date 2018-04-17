Rabota.ua змінить алгоритм шифрування паролів, завдяки уважному користувачу

Українець Григорій Ісаченко повідомив, що на популярному сервісі вакансій Rabota.ua паролі користувачів зберігаються у незашифрованому вигляді. Спочатку компанія заперечувала уразливість системи, але Ісаченко розшифрувавши їх довів, що проблема таки є.

Про це повідомляють "Факти ICTV".

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Проблему із незахищеними паролями компанія Rabota.ua заперечувала та навіть виклала скріншот із бази. Проте вже наступного дня Ісаченко розмістив пост на своїй сторінці у Facebook, де на фото було видно, що чоловік дійсно розшифрував деякі паролі.

У свою чергу представники Rabota.ua офіційно повідомили, що проблема існує та пообіцяли усунути її вже найближчим часом. За попередніми оцінками вирішити проблему планують до кінця поточного тижня.

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Також компанія висловила вдячність Георгію Ісаченку і пообіцяла виплатити йому обіцяну винагороду у сумі 3 тисячі доларів за виявлення уразливості і привернення уваги до питання.