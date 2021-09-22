Рада призначила позачергові вибори в 5 населених пунктах: відомі дати
22 вересня 2021 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Верховна Рада призначила позачергові вибори у 5 населених пунктах України. У частині з них голосування пройдуть наприкінці жовтня 2021 року, інших – у березні 2022 року.
На засіданні 22 вересня народні депутати проголосували за проєкти постанов про призначення позачергових виборів одразу у кількох населених пунктах.
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Зокрема, 31 жовтня 2021 року пройдуть позачергові вибори
- Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області;
- Степівського сільського голови Миколаївського району Миколаївської області;
- Добропільського міського голови Покровського району Донецької області.
А 27 березня 2020 року відбудуться вибори
- Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської області;
- Озернянського сільського голови Тернопільського району Тернопільської області.