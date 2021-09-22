Рада призначила позачергові вибори в 5 населених пунктах: відомі дати

22 вересня 2021 , 16:31
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Джерело:

Верховна Рада

Верховна Рада призначила позачергові вибори у 5 населених пунктах України. У частині з них голосування пройдуть наприкінці жовтня 2021 року, інших – у березні 2022 року.

На засіданні 22 вересня народні депутати проголосували за проєкти постанов про призначення позачергових виборів одразу у кількох населених пунктах.

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Зокрема, 31 жовтня 2021 року пройдуть позачергові вибори

  • Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області;
  • Степівського сільського голови Миколаївського району Миколаївської області;
  • Добропільського міського голови Покровського району Донецької області.

А 27 березня 2020 року відбудуться вибори

  • Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської області;
  • Озернянського сільського голови Тернопільського району Тернопільської області.
Зверніть увагу! На 31 жовтня заплановані вибори мера Харкова. Минулого разу очільника міста там обирали 25 жовтня 2020 року. Тоді ним втретє поспіль став Геннадій Кернес. Проте до моменту проголошення міським головою, політик майже 2 місяці взагалі не з'являвся на публіці. Згодом стало відомо про його смерть.
Автор: Наталія Пристанська