Рада проголосувала за вдосконалення надання медичної допомоги: що передбачає законопроєкт

Так, середній медичний працівник отримуватиме не менше 13,5 тисяч гривень, а лікарі – не менше 20 тисяч гривень.

До слова, у порівнянні з 2021 роком оплату пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій збільшили на 33,8 мільярда гривень.