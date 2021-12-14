На засіданні 14 грудня нардепи не підтримали жоден з 10 проєктів, якими планували скасувати законопроєкт №5600. Тепер документ має підписати голова парламенту Руслан Стефанчук, а далі – президент Володимир Зеленський.

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До речі, на минулому пленарному засіданні депутати встигли відхилити 14 постанов із 24.

Що відомо про законопроєкт №5600

Податковий законопроєкт у першому читанні схвалили влітку 2021 року. У листопаді його розглянули за спецпроцедурою. Головним пунктом закону стало збільшення плати за використання природних ресурсів. Так, в Україні підвищать ренту на видобуток залізної руди та запровадять акциз на виробництво "зеленої енергетики. Цей пункт назвали "антиахметівським", бо компанії олігарха Ріната Ахметова спеціалізуються саме в цій сфері.

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