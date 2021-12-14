Економічний паспорт та "антиахметівські пункти": зміни до податкового кодексу остаточно ухвалили

Верховна Рада 14 грудня завершила розгляд проєктів постанов, які пропонують скасувати ухвалення змін до податкового кодексу. Так, процес схвалення законопроєкту розблокували.

На засіданні 14 грудня нардепи не підтримали жоден з 10 проєктів, якими планували скасувати законопроєкт №5600. Тепер документ має підписати голова парламенту Руслан Стефанчук, а далі – президент Володимир Зеленський.

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До речі, на минулому пленарному засіданні депутати встигли відхилити 14 постанов із 24.

Що відомо про законопроєкт №5600

Податковий законопроєкт у першому читанні схвалили влітку 2021 року. У листопаді його розглянули за спецпроцедурою. Головним пунктом закону стало збільшення плати за використання природних ресурсів.

Так, в Україні підвищать ренту на видобуток залізної руди та запровадять акциз на виробництво "зеленої енергетики. Цей пункт назвали "антиахметівським", бо компанії олігарха Ріната Ахметова спеціалізуються саме в цій сфері.

Які надходять до бюджету надасть закон

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, від податку на залізну руду уряд розраховує отримати 3,5 мільярда гривень. Однак ця цифра може бути меншою, через зниження ціни на світових ринках.

Водночас загалом від схвалення закону Держбюджет України поповниться на 20 – 25 мільярдів гривень.

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