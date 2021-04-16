Депутати у першому читанні підтримали законопроєкт про цифровий розвиток України. У ньому мовиться про розгортання проєкту Дія City.

Завдяки цьому інструменту Україну можна поступово перетворити на найбільший ІТ-хаб Східної Європи. Про це написав у телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 15 квітня.

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Важливий законопроєкт про Дія City прийняли у першому читанні

Як зазначив міністр, "Закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" "зробить Україну найбільшим IТ-хабом Східної Європи" завдяки "впровадженню абсолютно прозорого правового режиму".

Депутати Верховної Ради за документ віддали 227 голосів, а розробляли текст законопроєкту спільно з фахівцями з IT-індустрії. Саме для них цей закон створить спеціальний правовий режим, який передбачає:

Свободу діяльності – всі резиденти матимуть право самостійно обирати форми співпраці з третіми особами.

Невтручання держави і стабільність – режим діятиме щонайменше 15 років.

Процедура отримання статусу резидента – буде формальною.

Гіг-контракти та додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність та інвестицій.

Отже, закон про Дія City "відкриває нові можливості для розвитку IT-продуктових компаній і стартапів в Україні". При цьому долучення до проєкту буде добровільним та діятиме по всій країні.

Головна мета Дія City – стимулювати розвиток України як цифрової держави. Щоб IТ-індустрія досягла 10% ВВП країни,

– заявив Михайло Федоров.

Він уточнив, що зараз ця частка – приблизно 3,7 – 4,2%. До того ж Дія City сприятиме:

Зростанню доходів IT-галузі в Україні протягом 5 років з 6 мільярдів доларів до 16,5.

IT-галузі в Україні протягом 5 років з 6 мільярдів доларів до 16,5. Зростанню кількості робочих місць у галузі зросте до 450 тисяч до 2025 року.

Федоров також пообіцяв, що "до другого читання закон буде ще на рівень сильнішим".

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