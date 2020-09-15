Народні депутати скасували довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах. Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт №3995.

За документ, яким скасовують довідки про несудимість, проголосували 325 народних депутатів, повідомляє 24 канал.

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Відповідно до наказу МВС України, таку довідку надають протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту, вказано у пояснювальній записці.

Зазначений термін може суттєво перешкодити кандидатам у депутати на місцевих виборах бути зареєстрованими для участі в місцевих виборах,

– йдеться у ній.

А це є обмеженням реалізації пасивного виборчого права.

Водночас довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах.

Відповідно до чинного законодавства, довідку не потрібно було надавати:

кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч людей);

кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

Відповідно до цього зазначений закон вилучає норму Виборчого кодексу України про вимогу довідки про наявність чи відсутність судимості. Відтепер кандидат має лише зазначити свою несудимість в автобіографії, без надання довідки.

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Головні дати місцевих виборів

Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня.

Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня.

До 6 листопада оголосять результати виборів.

Якщо жоден кандидат на посаду мера великого міста не набере 50% виборчих голосів, другий тур голосування відбудеться 15 листопада.

Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу