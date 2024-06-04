Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Проєкт закону подав президент Володимир Зеленський у 2023 році.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Законопроєкт підтримали 236 народних обранців.
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Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Він визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо.
Результати голосування / Фото Ярослава Железняка
Крім того, підтримано норму, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів.
"Була дискусія по правці № 336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)", – написав Железняк.
Що відомо про законопроєкт
- 28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Володимир Зеленський.
- Документ викликав резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами.
- На сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду.