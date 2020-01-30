Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу

З полів Ради Асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.

Зустрічі були конструктивні й дружні. Слово турборежим – це вже відомий мем і в стінах ЄС. Чекаємо незабаром в Україні верховного представника Жозепа Борреля (це колишня Могеріні). До речі, першим ділом він поїде на Донбас. Це дуже символічно, адже пані Могеріні за 5 років жодного разу не прийняла це запрошення. Зверніть увагу: Британія виходить з ЄС: Європарламент ратифікував угоду про Brexit

Про що говорили ми:

– Прозвучали важливі сигнали з обох боків. З українського: прем'єр чітко дав зрозуміти, що курс на ЄС не просто не зворотній, що він амбітний і прагматичний. З європейського: ЄС підтримує Україну на шляху інтеграції і в протидії російській агресії. В іншому випадку це могли би бути просто чергові заяви. Але не вчора. Новий уряд, нова Єврокомісія – це було визначення тональності співпраці партнерів на п'ять наступних років.

– Уряд озвучив свої цілі: оновлення Угоди (навіть якщо європейцям не завжди заходить ця теза), промисловий безвіз ACAA, зобов'язання з українського боку синхронізації з європейськими енергосистемами, спільний цифровий ринок, співпраця на митниці, поглиблена співпраця у сфері юстиції.

– Окремо порушували питання "Північного потоку-2". Саме в юрисдикції ЄС сьогодні не допустити виключень для роботи російської труби поза газовими директивами на території окремих європейських країн.

– Крим, Донбас, війна. Тему територіальної цілісності прем'єр озвучував фактично на кожній зустрічі. Була навіть окрема закрита частина Ради Асоціації з обговорення цих питань.

Уряд озвучив свої цілі: оновлення Угоди

– Зелена Угода. Зрозуміло, що подальша інтеграція неможлива без відповідей на питання про нашу кліматичну нейтральність. 14 січня Європейська Комісія оприлюднила Комюніке щодо "Інвестиційного плану сталої Європи як плану інвестування Європейського зеленого договору", а також внесла на розгляд проект Регламенту щодо Фонду справедливої трансформації, включаючи Just Transition Fund в розмірі 100 млрд євро на період 2021−2027 рр. Важливо мати відповіді і щодо "справедливого переходу" і для української економіки також.

– Отримали кінцеве добро на виділення макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро від ЄС після виділення траншу МВФ.

– Ну й приємно, що саме в день нашого візиту ухвалили додаткові санкції за так звані вибори в Криму.

Варто знати: Звіт про виконання Україною асоціації з ЄС: Брюссель назвав досягнення та проблеми