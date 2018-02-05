22:06
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Рада готує жорстку відповідь Польщі на "антибандерівський закон", – Парубій

20:59, сьогодні 641 Читать новость на русском
Андрій Парубій
Андрій Парубій / realist.online

У вівторок, 6 лютого, Верховна Рада ухвалить постанову у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Польщі так званого "антибандерівського закону".

Про це сказав спікер парламенту Андрій Парубій, пише "Українська правда".

Постанова 7553 вже зареєстрована, про що свідчить інформація на сайті Верховної Ради, проте тексту її поки немає.

Читайте також: Націоналісти згадали про "порядок від Бандери" під посольством Польщі у Києві

За словами Парубія, цю постанову підтримає більшість у залі.

"Постанова на півтори сторінки… Завтра я запропоную його розглянути одним із найперших питань. Якщо першим буде постанова про недопустимість і про заперечення закону про деокупацію. Бо її треба відхилити…То другим рішенням я буду пропонувати прийняття постанови, яка є одночасно і жорсткою і вона погоджена всіма фракціями і погоджена з МЗС. І найголовніше є рішення комітету", – запевнив Парубій.

Як відомо, Сейм Польщі ухвалив законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології". Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Рада конфліктів Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Через падіння курсу гривні в Україні стрімко почали рости ціни на продукти
 3 жовтня 2017 , 12:47
Бойовики Кремля напали з ножами на проукраїнського активіста у Петербурзі
30 грудня 2017 , 00:09
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук