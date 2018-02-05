Рада готує жорстку відповідь Польщі на "антибандерівський закон", – Парубій

У вівторок, 6 лютого, Верховна Рада ухвалить постанову у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Польщі так званого "антибандерівського закону".

Про це сказав спікер парламенту Андрій Парубій, пише "Українська правда".

Постанова 7553 вже зареєстрована, про що свідчить інформація на сайті Верховної Ради, проте тексту її поки немає.

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За словами Парубія, цю постанову підтримає більшість у залі.

"Постанова на півтори сторінки… Завтра я запропоную його розглянути одним із найперших питань. Якщо першим буде постанова про недопустимість і про заперечення закону про деокупацію. Бо її треба відхилити…То другим рішенням я буду пропонувати прийняття постанови, яка є одночасно і жорсткою і вона погоджена всіма фракціями і погоджена з МЗС. І найголовніше є рішення комітету", – запевнив Парубій.

Як відомо, Сейм Польщі ухвалив законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології". Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.