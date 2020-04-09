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      Рада і Кабмін узгодили основні видатки оновленого бюджету

      - Читать новость на русском
      Рада і Кабмін узгодили основні видатки оновленого бюджету / GettyImages

      Депутати Верховної Ради погодили основні видаткові статті у змінах державного бюджету. Прем'є-міністр Денис Шмигаль зазначає, що вже наступного тижня їх можуть схвалити.

      Про це прем'єр заявив під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, повідомляє пресслужба Кабміну.

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      Верховна Рада узгодила основні видаткові статті оновленого Держбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з профільним Комітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати проголосують за зміни до Держбюджету,
      – зазначив Денис Шмигаль.

      Окремо Шмигаль зупинився на важливості якнайшвидшого ухвалення змін до Держбюджету, адже це дозволить надати фінансову допомогу пенсіонерам та збільшити надбавки медикам у час карантину.

      Що відомо про попередню спробу внести зміни у бюджет

      • Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік.
      • За прийняття документа в першому читанні проголосували 223 нардепи при необхідних 226.
      • У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97, 1 мільярда доларів.

      Бюджет
      Який бюджет був закладений на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Кабінет Міністрів України Уряд Шмигаля Денис Шмигаль Бюджет 2020 Бюджет
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