Рада і Кабмін узгодили основні видатки оновленого бюджету

Депутати Верховної Ради погодили основні видаткові статті у змінах державного бюджету. Прем'є-міністр Денис Шмигаль зазначає, що вже наступного тижня їх можуть схвалити.

Про це прем'єр заявив під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, повідомляє пресслужба Кабміну.

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Верховна Рада узгодила основні видаткові статті оновленого Держбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з профільним Комітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати проголосують за зміни до Держбюджету,

– зазначив Денис Шмигаль.

Окремо Шмигаль зупинився на важливості якнайшвидшого ухвалення змін до Держбюджету, адже це дозволить надати фінансову допомогу пенсіонерам та збільшити надбавки медикам у час карантину.

Що відомо про попередню спробу внести зміни у бюджет

Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік.

у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували 223 нардепи при необхідних 226.

У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97, 1 мільярда доларів.



Який бюджет був закладений на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

