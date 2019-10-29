Рада має усунути фінансовий комітет від роботи, поки не розслідують фактів корупції, – Бортник

Керівництво Верховної Ради могло б усунути парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики від роботи над законопроєктами, поки в ньому не розслідують фактів корупції, про які минулого тижня говорив президент Володимир Зеленський.

Про це в коментарі 112.ua для статті "Поставити податковий комітет на паузу: Як бути з корупційним скандалом у Верховній Раді?" заявив директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

За його словами, проблему з членами фінансового комітету, яких підозрюють у корупції, можна легко вирішити, якщо на це є воля глави українського парламенту.

"Керівництво парламенту має у своїх руках рішення щодо можливого переспрямування частини законопроєктів, раніше "розписаних" на фінансовий комітет, до інших комітетів. Наприклад, бюджетного або іншого, близького до вирішення економічних питань. Така практика є, і вирішує ці питання голова парламенту фактично на власний розсуд. Саме він "розписує" законопроєкти на комітети, виходячи з власного розуміння їх суті. Зараз він може тимчасово виключити фінансовий комітет з роботи над законами, або принаймні скерувати туди ті документи, де фінансовий комітет не виступає головним", – затверджує Бортник.

Втім, додає він, "головним чином своє слово в цьому скандалі мають сказати правоохоронні органи. Без такого слова ми можемо або марно заблокувати роботу частини органів Верховної Ради, або дозволити їм і надалі продукувати корупційні рішення".

Також Бортник заявив, що не здивований тим, що нова влада вдається до закритих засідань парламентських структур. За його словами, за замкненими дверима "розглядають непопулярні рішення, за які доводиться політично відповідати, або ж розглядають рішення з корупціонногенною складовою, і їх намагаються "заховати" до часу".

Нагадаємо, минулого тижня екс-нардеп Сергій Лещенко та журналістка Соня Кошкіна заявили, що члени податкового комітету провалили законопроєкт, який повинен був прикрити корупційну схему збагачення на майданчиках для оцінки нерухомості, нібито в обмін на фінансову винагороду. До схеми причетний наближений до олігарха Ігоря Коломойського нардеп Антон Яценко, і депутати, яких пов'язують з Коломойським, вирішили не голосувати за законопроєкт 2047-д. Це викликало гнів у голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, який публічно запідозрив своїх депутатів у корупції. Згодом про це заявив президент Зеленський.



Раніше податковий комітет схвалив ряд скандальних законопроєктів, які б'ють по ФОП, середньому та великому бізнесу, при цьому не зачіпають інтересів Коломойського. Насамперед ідеться про скандальний законопроєкт № 1210, який посилює фіскальний тиск на бізнес, через що великі міжнародні корпорації вже заявили, що закриють свої фабрики в Україні.