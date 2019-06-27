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      Рада НАТО-Росія обговорить агресію РФ проти України та звільнення полонених моряків

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      Засідання НАТО-Росія запланована 5 липня
      Засідання НАТО-Росія запланована 5 липня / Фото з відкритих джерел

      На засіданні Ради НАТО-Росія, яка запланована на наступний тиждень, планується обговорення теми агресивних дій Росії в Україні. Зокрема, до обговорення заплановано звільнення українських моряків захоплених у полон в Керченській протоці у листопаді 2018 року.

      Постійна представниця США при НАТО посол Кей Бейлі Гатчісон заявила про це під час онлайн-брифінгу в Європейському медіахабі США у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

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      Вона зауважила, що американська сторона висунула пропозицію провести зустріч Ради НАТО – Росія 5 липня, однак Росія наразі офіційно не підтвердила своєї участі.

      Ми дуже стурбовані діями Росії в Україні. Ми закликаємо Росію повернути судна і моряків, яких вони захопили у листопаді і зараз утримують в заручниках. Це неправильно, йдеться про порушення прав України користуватися Керченською протокою,
      – наголосила Хатчінсон.

      Вона додала, що Україна має право на судноплавство та торгівлю через Керченську протоку і на зустрічі Ради НАТО – Росія планується підняти це питання. Посол США також повідомила, що американська сторона планує підняти питання порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія тоді виконувати вимоги відмовилась. 25 червня спливав термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.

      У відповідь на це рішення, Кремль заявив, що нічого виконувати не збирається. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

      Водночас, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора.

      Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У полон потрапили 24 українці.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

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      Теги: Новини України Новини політики НАТО Новини США Новини Росії Українці в полоні РФ
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