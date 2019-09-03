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      Засідання Верховної Ради 3 вересня: онлайн-трансляція

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      Засідання Верховної Ради 3 вересня 2019 – Рада онлайн трансляція
      Засідання Верховної Ради ІХ скликання / Getty images

      У Верховній Раді відкрилась друга сесія ІХ скликання. На засіданні зареєтрувалися 393 народні обранці. 3 вересня вони розглядають низку важкливих законопроєктів, серед яких зняття депутатської недоторканності, скасування адвокатської монополії, зменшення кількості нардепів до 300 осіб тощо.

      На засіданні парламенту присутній президент Володимир Зеленський та члени уряду.

      Важливо знати: Нова Верховна Рада – найголовніше: спікер, коаліція, комітети

      На початку другого засідання п'ятеро народних депутатів від "Слуги народу" та один від "ОПЗЖ" склали присяги на вірність Україні. Вони замінили у парламентів нардепів, які перейшли працювати в Кабмін та склали депутатський мандат.

      Розпочала сесію Рада з обговорення та голосування за законопроєкт про зняття депутатської недоторканності. Свій голос за позбавлення імунітету віддали 373 депутатів. Не голосували лише представники "Опозиційної платформи – За життя".

      Друге засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція

       

      Після цього нардепи більшість голосів включили до порядку денного президентський законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" та направила його до Конституційного суду. Якщо закон ухвалять – українці зможуть отримати право на отримання професійної правничої допомоги, тобто у суді їх захищатиме не лише адвокат.

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      Також 3 вересня парламентарі проголосують за направлення до Конституційного суду низки законопроектів про внесення змін до Основного закону, ініційованих Зеленським. Серед них проекти закону щодо:

      • закріплення повноважень президента створювати незалежні регуляторні органи, призначати та звільняти директора НАБУ та ДБР;
      • законодавчої ініціативи народу;
      • уповноважених Верховної Ради;
      • скорочення кількості нардепів Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи;
      • додаткових обставин для дострокового припинення повноважень народного депутата;
      • консультативних та інших допоміжних органів Верховної Ради.

      розміщення нардепів у верховній раді
      Розміщення народних депутатів у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Слуга народу Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Зняття недоторканності
      Джерело: 24 канал
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