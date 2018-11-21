Рада підтримала законопроект про децентралізацію у контролі над будівництвом: що він означає
Депутати Верховної Ради підтримали за основу законопроект щодо вдосконалення процесу децентралізації у сфері державного архітектурного контролю.
За законопроект №7266-1 проголосувало 246 народних обранців.
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Що це означає?
Проект закону передбачає запровадження механізмів передачі повноважень виконавчим органам з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.
Згідно з документом, за відповідною заявою органу місцевого самоврядування можна припинити чи тимчасово зупинити повноваження органів архітектурно-будівельного контролю на місцях.
Проект закону також передбачає тимчасове зупинення повноважень згаданих виконавчих органів за результатами проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.
На час припинення чи тимчасового зупинення відповідних повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад такі функції здійснюватиме Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ).
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Як пояснив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев, підтриманий Радою законопроект дасть можливість громадянам приймати рішення на місцях: надалі продовжувати виконувати функції держархбудконтролю самостійно чи повернути їх державі.
Кудрявцев зазначив, що на сьогодні в Україні приблизно 100 громад самостійно виконують функції держархбудконтролю, які вони отримали в рамках реформи децентралізації.
Проте, за його словами, не у всіх містах вдається реалізувати відповідні повноваження на якісному рівні. Здебільшого – через брак професійних кадрів на місцях.
Цей крок держава робить, щоб допомогти мешканцям населених пунктів у питаннях будівництва на час, поки не буде вирішено кадрові проблеми та забезпечено якісну організацію роботи місцевих органів держархбудконтролю,
– цитує голову ДАБІ "Інтерфакс-Україна".
Що таке Державна архітектурно-будівельна інспекція України?Це орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
До основних напрямків діяльності інспекції належить здійснення архітектурно-будівельного контролю, дозвільні та реєстраційні функції та ліцензування.
Діяльність органу спрямовується та координується Кабміном через віце-прем'єра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
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