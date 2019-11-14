14:39
14 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гірка для російських дітей з вінків та хрестів. Сталін допомагає "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:44, 13 листопада
      Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя
      Вєсті.UA
      19:33, 13 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу

      223 Читать новость на русском
      Депутати ВР 9 скликання
      Депутати ВР 9 скликання / 24 канал

      Народні депутати прийняли законопроєкт №2144 з правками до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття закону про державний бюджеті на 2020 рік.

      Законопроєкт №2144 у другому читанні підтримали 282 народних депутатів при необхідних 226. Народні депутати подали 258 поправок до другого читання, з яких комітет з питань бюджету підтримав 85.

      До речі: Особливості бюджету-2020: кому виділили найбільше грошей

      Що передбачає законопроєкт №2144?

      Законопроєкт передбачає створення Боргового агентства. Його координуватиме Кабінет Міністрів через міністра фінансів. Глава агентства отримує повноваження у сфері державних запозичень та управління держборгу.

      Народні депутати також підтримали поправку №209, згідно з якою надходження від акцизу на паливо перерозподіляються з Дорожнього фонду до місцевих бюджетів.

      Закон також дає змогу за рішенням Кабміну, погодженим із комітетом Верховної Ради з питань бюджету, здійснювати запозичення понад обсяг, визначений для року в законі про держбюджет, для фінансування держбюджету наступного року.

      Зверніть увагу: Що українці знають про бюджет-2020: опитування

      Зауважимо, що сьогодні Верховна Рада планує прийняти законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік.

      Що закладено у бюджет на 2020 рік: основні цифри

      Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 195,3 мільярда гривень. Водночас доходи планується збільшити на 14,18 мільярдів гривень і тепер їх буде визначено у сумі 1 трильйон 92,5 мільярда гривень.

      • Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
      • На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.
      • На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.
      • Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.
      • На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.

      Окрім того, з 1 січня в Україні зростуть зарплати та пенсії.

      • Мінімальна зарплата зросте до 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
      • Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.
      • Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.

      бюджет на 2020 рік
      Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
      сьогодні
      3841
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Гроші Бюджет 2020 Верховна Рада Новини політики Новини України Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади
      сьогодні , 13:41 Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади
      Олександра Устінова 285
      Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості
      сьогодні , 12:02 Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості
      Дмитро Дубілет 380
      На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додому
      сьогодні , 12:00 На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додому
      Катерина Петренко 487
      Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      сьогодні , 09:15 Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      Марина Молька 7240
      Нормандський віз і нині там: чи зустрінуться Зеленський і Путін найближчим часом
      сьогодні , 08:40 Нормандський віз і нині там: чи зустрінуться Зеленський і Путін найближчим часом
      Наталя Ромашова 985
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук