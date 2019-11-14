Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу

Народні депутати прийняли законопроєкт №2144 з правками до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття закону про державний бюджеті на 2020 рік.

Законопроєкт №2144 у другому читанні підтримали 282 народних депутатів при необхідних 226. Народні депутати подали 258 поправок до другого читання, з яких комітет з питань бюджету підтримав 85.

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Що передбачає законопроєкт №2144?

Законопроєкт передбачає створення Боргового агентства. Його координуватиме Кабінет Міністрів через міністра фінансів. Глава агентства отримує повноваження у сфері державних запозичень та управління держборгу.

Народні депутати також підтримали поправку №209, згідно з якою надходження від акцизу на паливо перерозподіляються з Дорожнього фонду до місцевих бюджетів.

Закон також дає змогу за рішенням Кабміну, погодженим із комітетом Верховної Ради з питань бюджету, здійснювати запозичення понад обсяг, визначений для року в законі про держбюджет, для фінансування держбюджету наступного року.

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Зауважимо, що сьогодні Верховна Рада планує прийняти законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік.

Що закладено у бюджет на 2020 рік: основні цифри

Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 195,3 мільярда гривень. Водночас доходи планується збільшити на 14,18 мільярдів гривень і тепер їх буде визначено у сумі 1 трильйон 92,5 мільярда гривень.

Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.

На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.

На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.

Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.

На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.

Окрім того, з 1 січня в Україні зростуть зарплати та пенсії.

Мінімальна зарплата зросте до 4723 гривн і на місяць або 28,31 гривні за годину.

і на місяць або 28,31 гривні за годину. Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.

Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.



Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу