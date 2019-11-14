Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу
Народні депутати прийняли законопроєкт №2144 з правками до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття закону про державний бюджеті на 2020 рік.
Законопроєкт №2144 у другому читанні підтримали 282 народних депутатів при необхідних 226. Народні депутати подали 258 поправок до другого читання, з яких комітет з питань бюджету підтримав 85.
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Що передбачає законопроєкт №2144?
Законопроєкт передбачає створення Боргового агентства. Його координуватиме Кабінет Міністрів через міністра фінансів. Глава агентства отримує повноваження у сфері державних запозичень та управління держборгу.
Народні депутати також підтримали поправку №209, згідно з якою надходження від акцизу на паливо перерозподіляються з Дорожнього фонду до місцевих бюджетів.
Закон також дає змогу за рішенням Кабміну, погодженим із комітетом Верховної Ради з питань бюджету, здійснювати запозичення понад обсяг, визначений для року в законі про держбюджет, для фінансування держбюджету наступного року.
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Зауважимо, що сьогодні Верховна Рада планує прийняти законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік.
Що закладено у бюджет на 2020 рік: основні цифри
Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 195,3 мільярда гривень. Водночас доходи планується збільшити на 14,18 мільярдів гривень і тепер їх буде визначено у сумі 1 трильйон 92,5 мільярда гривень.
- Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
- На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.
- На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.
- Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.
- На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.
Окрім того, з 1 січня в Україні зростуть зарплати та пенсії.
- Мінімальна зарплата зросте до 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
- Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.
- Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.