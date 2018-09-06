Рада остаточно прийняла закон про "єдине вікно" на митниці

Рішення про запровадження системи "єдиного вікна" на українській митниці було прийняте остаточно під час засідання Верховної Ради України 6 вересня.

За прийняття законопроекту №7010 проголосували 259 депутатів.

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Законопроект про "єдине вікно" вперше ухвалили ще 5 липня, однак 23 липня Петро Порошенко повернув його на повторний розгляд із своїми поправками. Вони стосувалися спеціальних вагонів для перевезення зерна, які закон відносив до техніки і обладнання для агропромислового комплексу.

Що таке "єдине вікно"?Це механізм пришвидшеного подання документів під час проходження митного контролю. Система дозволяє особам, що перевозять через кордон товари або транспортні засоби, подавати увесь пакет документів в електронному вигляді через єдиний онлайн-сервіс для проходження всіх видів митного контролю. Тепер на пунктах пропуску залишаться лише митник і прикордонник, Інших суміжних служб контролю (екологів, фіто-санітарів, ветеринарів чи інших) не буде.

Раніше Луценко заявив, що в Україні повинні відновити Державну митну службу.