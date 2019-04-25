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      Рада проголосувала за проведення Парламентської асамблеї НАТО у Києві

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      Сесія Парламентської асамблеї НАТО пройде у Києві у 2020 році
      Сесія Парламентської асамблеї НАТО пройде у Києві у 2020 році / фото з відкритих джерел

      Парламент ухвалив постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Києві в період з 22 по 25 травня 2020 року.

      За таке рішення із другої спроби проголосували 235 із 345 народних депутатів, які були зареєстровані у сесійній залі. Так, документом передбачається утворити Організаційний комітет з підготовки і проведення весняної сесії ПА НАТО.

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      Головою організаційного комітету призначили спікера Верховної Ради. Згідно з прийнятим рішенням, організаційний комітет у двотижневий термін має затвердити план заходів з підготовки і проведення весняної сесії ПА НАТО. Крім того, уряд теж у двотижневий термін має визначитися щодо участі відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у підготовці і проведенні весняної сесії Парламентської асамблеї та забезпечити своєчасне фінансування видатків на її проведення.

      Проведення у Києві цієї сесії сприятиме підвищенню авторитету України як у світі загалом, так і на євроатлантичному просторі зокрема. Особливо з урахуванням прагнень нашої держави щодо набуття членства в Північноатлантичному альянсі. Сесія ПА НАТО складатиметься з цілої низки заходів. Очікується прибуття понад 600 іноземних гостей,
      – зазначила народний депутат Оксана Юринець.

      Як зазначається в додатку до постанови, до складу організаційного комітету з підготовки і проведення весняної сесії ПА НАТО входять голова парламенту; віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; голова Комітету Ради з питань європейської інтеграції; голова Комітету парламенту у закордонних справах.

      Також до складу організаційного комітету входить народний депутат України, який є головою постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО, і народні депутати, які є членами делегацій у ПА НАТО. Крім того, до складу організаційного комітету входять перші заступники міністра внутрішніх справ, міністра культури, міністра охорони здоров'я, міністра транспорту та зв'язку, міністра фінансів; перший заступник голови Київської міської державної адміністрації; голова Державної митної служби України; голова Державної прикордонної служби України, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, начальник Управління державної охорони, заступник міністра закордонних справ, заступник міністра оборони та заступник голови Служби безпеки України.

      Таким чином сесія Парламентської асамблеї НАТО вперше відбуватиметься у Києві.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики НАТО
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