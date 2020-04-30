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      Рада проголосувала за зменшення застави для кандидатів на місцевих виборах

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      Нардепи зменшили суму застави для участі в місцевих виборах
      Нардепи зменшили суму застави для участі в місцевих виборах / фото 24 каналу

      Народні депутати у першому читанні ухвалили зміни до Виборчого кодексу, що стосувалися суми застави для партій та кандидатів у мери на місцевих виборах. Так, для тих, хто хоче взяти участь у виборах в селищах і містечках до 90 тисяч населення, застава взагалі не буде потрібною.

      За це у першому читанні проголосували 248 депутатів. З проєктом закону №2769 можна ознайомитися на офіційному сайті парламенту.

      Раніше Рада схвалила зміни до закону про місцеве самоврядування: подробиці

      Профільний комітет рекомендував ухвалити законопроєкт і в цілому, однак депутати відмовилися за це одразу голосувати.

      Голосування
      Голосування за фракціями / Скриншот з відео

      Ініціатори законопроєкту раніше пояснювали, що через надмірно високу суму застави участь у виборах зможуть брати тільки ті партії та громадяни, які мають багато грошей.

      Також депутати відзначили, що неприйнятним є те, що для загальнонаціональних та місцевих виборів (з кількістю виборців більше 90 тисяч) застосовуються різні принципи для розрахунку розміру грошової застави.

      Ці принципи дискримінаційні щодо зазначених місцевих рад, в яких розмір грошової застави у розрахунку на одного виборця майже в 15 разів більше, ніж на парламентських, і в понад 20 разів більше, ніж на президентських виборах,
      – йдеться у пояснювальній записці.

      Що зміниться? 

      • Відтепер розміри грошової застави будуть вираховувати за формулою: 4 мінімальні заробітні плати на 90 тисяч населення.
      • У селищах і містечках із населенням до 90 тисяч грошова застава не потрібна.

      Зазначимо, що місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

      Якою застава була раніше у різних містах?

      Відповідно до норм Виборчого кодексу України раніше розмір грошової застави для кандидатів на посаду міського голови був ідентичним розміру грошової застави для реєстрації партійного списку в містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше.

      Найбільшою застава була у містах-мільйонниках із вищим доходом населення, відповідно: Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.

      Застава на вибори для мерів міст  
      Яку заставу мають заплатити кандидати у мери міст / Інфографіка 24 каналу 

      Однак, за формулою, запропонованою законом №2769, розміри застав суттєво зменшаться. Найбільшою застава все одно залишається для кандидатів у міські голови Києва, однак порядок сум суттєво змінився — з понад 4 мільйонів до 445 тисяч гривень. Застава для кандидата у міські голови Львова з понад 1 мільйона може зменшитися до 121 тисяч. Одеса з 1,3 мільйона до 147 тисяч.

      Як зменшилися застави
      Як зменшиться розмір застави на місцевих виборах / Інфографіка Чесно.org

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Слуга народу Гроші Місцеві вибори 2020
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