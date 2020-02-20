Рада розглядає законопроєкт про ринок землі: скільки правок пройшли

Після першого читання до законопроєкту про ринок землі №2178-10 депутати подали 4018 правок. Станом на 20 лютого парламент розглянув 718 правок.

Наразі це лише 17% від усієї роботи. Зі всіх правок депутати підтримали лише одну.

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20 лютого парламент розглянув 69 правок і всі відхилив. Розгляд наступних продовжать на пленарному засіданні 21 лютого.

Давид Арахамія повідомляв, що через законопроєкт про ринок землі та велику кількість правок робота Верховної Ради може бути заблокована на 2 місяці. На їхній розгляд потрібно близько 8 тисяч хвилин.