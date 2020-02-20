Рада розглядає законопроєкт про ринок землі: скільки правок пройшли
Після першого читання до законопроєкту про ринок землі №2178-10 депутати подали 4018 правок. Станом на 20 лютого парламент розглянув 718 правок.
Наразі це лише 17% від усієї роботи. Зі всіх правок депутати підтримали лише одну.
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20 лютого парламент розглянув 69 правок і всі відхилив. Розгляд наступних продовжать на пленарному засіданні 21 лютого.
Давид Арахамія повідомляв, що через законопроєкт про ринок землі та велику кількість правок робота Верховної Ради може бути заблокована на 2 місяці. На їхній розгляд потрібно близько 8 тисяч хвилин.
Впровадження ринку землі в Україні: що відомо
Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документу.
Як голосуватимуть депутати: які фракції підтримають законопроєкт
Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:
- Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
- Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
- Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
- Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.
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