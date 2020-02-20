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      Рада розглядає законопроєкт про ринок землі: скільки правок пройшли

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      Рада розглядає законопроєкт про ринок землі / Пресслужба Кабміну

      Після першого читання до законопроєкту про ринок землі №2178-10 депутати подали 4018 правок. Станом на 20 лютого парламент розглянув 718 правок.

      Наразі це лише 17% від усієї роботи. Зі всіх правок депутати підтримали лише одну.

      Треба знати: Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10

      20 лютого парламент розглянув 69 правок і всі відхилив. Розгляд наступних продовжать на пленарному засіданні 21 лютого.

      Давид Арахамія повідомляв, що через законопроєкт про ринок землі та велику кількість правок робота Верховної Ради може бути заблокована на 2 місяці. На їхній розгляд потрібно близько 8 тисяч хвилин.

      Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

      Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документу.

      Як голосуватимуть депутати: які фракції підтримають законопроєкт

      Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

      Зверніть увагу: Як відкриття ринку землі вплине на курс валют: пояснення НБУ

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Гроші Верховна Рада Законодавство Ринок землі Новини політики
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