Рада схвалила закон про концесію: що це таке

Верховна Рада остаточно схвалила закон про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління державним майном. Свої голоси за законопроєкт №1046 віддали 257 народних депутатів.

Що таке концесія? Це договір про передачу державних ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів у тимчасове користування іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

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У пояснювальній записці до законопрєкту мовиться, що застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації та підвищення ефективності використання інфраструктурних об’єктів. Серед них – морські та річкові порти, автомобільні дороги, аеропорти, інші об’єкти держвласності.

Ухвалений Радою документ передбачає можливість, зокрема, надання негрошової підтримки інвесторам, розповіла заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа під час презентації законопроєкту.

"Це може бути проведення ліній електропередач чи виділення земельної ділянки. Ми захищаємо інтереси держави правом замінити концесіонера. Ми запроваджуємо можливість залучення радників, які підвищують якість підготовки проєктів концесій", – сказала Підласа.

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