15:13
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ

      Рада схвалила закон про концесію: що це таке

      385 Читать новость на русском
      Верховна Рада схвалила закон про концесію, що дозволить модернізувати інфраструктуру
      Верховна Рада схвалила закон про концесію, що дозволить модернізувати інфраструктуру / Getty Images

      Верховна Рада остаточно схвалила закон про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління державним майном. Свої голоси за законопроєкт №1046 віддали 257 народних депутатів.

      Що таке концесія? Це договір про передачу державних ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів у тимчасове користування іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

      Читайте також: Дороги, аеропорти і порти: що може змінити закон про концесії

      У пояснювальній записці до законопрєкту мовиться, що застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації та підвищення ефективності використання інфраструктурних об’єктів. Серед них – морські та річкові порти, автомобільні дороги, аеропорти, інші об’єкти держвласності.

      Ухвалений Радою документ передбачає можливість, зокрема, надання негрошової підтримки інвесторам, розповіла заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа під час презентації законопроєкту.

      "Це може бути проведення ліній електропередач чи виділення земельної ділянки. Ми захищаємо інтереси держави правом замінити концесіонера. Ми запроваджуємо можливість залучення радників, які підвищують якість підготовки проєктів концесій", – сказала Підласа.

      Цікаво! Де в Україні можуть з’явитися концесійні дороги і скільки це коштує

      blog_ava
      Сенцов розповів, що думає про Зеленського
      сьогодні
      12672
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Законодавство Міністерство інфраструктури Дороги Інвестиції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму
      сьогодні , 15:00 Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму
      Катерина Петренко 86
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сьогодні , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1376
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сьогодні , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 4267
      Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      621
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 1536
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук