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      Рада схвалила законопроєкт про фінансовий лізинг: що він передбачає

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      Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про фінансовий лізинг / 112.ua

      Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт про фінансовий лізинг. Він повинен врегулювати правовідносини між лізингодавцем та отримувачем, а також гармонізувати процедуру з законодавством Європейського Союзу.

      Відповідний законопроєкт підтримали 313 народних депутатів. Ще 32 народні обранці утрималися, і лише один парламентар проголосував проти.

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      Що таке лізинг?

      Людською мовою лізинг – це оренда або прокат. Тобто мовиться про підприємницьку діяльність, яка передбачає надання за винагороду власного майна у користування комусь іншому.

      Традиційно лізинг передбачає фінансову вигоду для обох сторін договору. Якщо простими словами, Іван орендує авто у Петра, на якому згодом таксує. Петро заробляє гроші за лізинг автомобіля, а Іван – за діяльність, яку здійснює на орендованій машині.

      Лізинг має важливе економічне значення у світовій економіці, зокрема, у розвинених країнах. Наприклад, у США 45% усього промислового капіталу пербуває у лізингу, в Японії – 33%.

      Лізинговий потенціал України становить близько 500 мільйонів доларів щорічно, але повноцінно реалізовується лише 5 частина – лізингові контракти на близько 100 мільйонів доларів.

      Що передбачає законопроєкт про фінансовий лізинг

      Його метою є захист прав обох сторін лізингового договору шляхом наближення українського законодавства у цій сфері до законів Євросоюзу.

      Яке майно може стати об'єктом лізингу:

      • будь-яка неспоживна річ, за винятком земельної ділянки чи природних об'єктів;
      • також ним може бути державне чи комунальне майно, щодо якого немає заборони на передачу у володіння чи користування.

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      Після укладання лізингового договору майно, що передбачене ним для оренди, переходить до лізингоодержувача з моменту початку дії договору та після сплати суми, передбаченої договором.

      Особа, яка надає своє майно у лізинг, має право у будь-який момент дії договору передати свої права на це майно третій особі. Втім воно залишатиметься у лізингоотримувача поки діятиме договір.

      Важливо! Об'єкт фінансового лізингу не може бути арештовано чи проти нього не може здійснюватися жодних інших обмежень, пов'язаних з діями чи бездіяльністю того, хто отримує майно у лізинг.

      Лізингодавцю заборонено встановлюти платню за запит щодо укладання договору про фінансовий лізинг. Натомість до укладання договору він має право здійснювати перевірку платомпроможності потенційного лізингоодержувача.

      Умови договору фінансового лізингу:

      • назва, місцеперебування та реквізити лізингоодержувача і лізингонадавачі (якщо це юридичні особи); 
      • прізвище, ім'я, по батькові та адресу лізингоодержувача і лізингонадавачі (якщо це фізичні особи);
      • об'єкт фінансового лізингу з зазначенням індивідуальних ознак, які дозволяють його чітко ідентифікувати;
      • термін, на який лізингоодержувачу надається право володіння та користування об'єктом фінансового лізингу;
      • терміни передачі об'єкта фінансового лізингу лізингоодержувачу;
      • порядок та графік сплати лізингоодержувачем платежів за договором, де вказана загальна сума, розмір, строки та кількість таких платежів;
      • розмір та умови сплати додаткових платежів та комісій, які пов'язані з укладанням, обслуговуванням договору та достроковим викупом об'єкту фінансового лізингу;
      • необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб (за наявності), зокрема, страхування об'єкта лізингу;
      • порядок зміни умов і припинення дії договору фінансового лізингу, зокрема, через відмову від договору;
      • відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
      • підписи та печатки (якщо такі є) сторін.

      Як відмовитися від договору?

      Лізингоодержувач може самостійно відмовитися від договору, якщо лізингодавець не з власної вини затирмує передачу йому об'єкта лізингу на понад 30 днів.

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      Якщо отримувач скористається цим правом, то договір вважається недійсним з дня відмови, а надавач має повернути кошти протягом 3 днів. В іншому випадку за кожен день протермінування нараховуватиметься пеня у розмірі 22%.

      Натомість лізингодавець може відмовитися від угоди у разі, якщо отримувач протягом понад 30 днів не здійснював плату за лізинг за договором.

      Сублізинг – передача об'єкта лізингу отримувачем третій особі може здійснюватися лише за згодою надавача.

      З моменту передачі об'єкта лізингу у користування одержувачу він несе усю відповідальність за ризики його втрати, пошкодження тощо.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Оренда нерухомості Оренда землі
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