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      Рада таки створить ТСК щодо трагедії в Одесі: на яких умовах

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      Сутички в Одесі 2 травня 2014 року
      Сутички в Одесі 2 травня 2014 року / Радіо Свобода

      Нардепи ініціюють комісію з розслідування, але не на умовах, які пропонувала раніше фракція "Опозиційної платформи – За життя". Напередодні депутати від ОПЗЖ через це питання навіть влаштували в Раді штовханину з нардепами від "Слуги народу".

      Річ у тім, що 30 жовтня у парламенті не підтримали проєкт постанови про створення відповідної ТСК, запропонований ОПЗЖ. Після провального голосування у сесійній залі розпочалася сутичка між депутатами від "Опозиційної платформи – За життя" та "Слуги народу".

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      Сутичка між нардепами від ОПЗЖ і "Слуги народу": відео

      Ситуацію на своїй фейсбук-сторінці прокоментував парламентар від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

      Рада не підтримала створення слідчої комісії ініційованої фракцією ОПЗЖ щодо розслідування трагедії в Одесі. Представники ОПЗЖ відреагували в своєму стилі, влаштували штовханину в залі парламенту, обзивали "слуг народу" "фашистами". А тепер скажу більше. Ми безумовно будемо ініціювати створення такої комісії,
      – наголосив він.

      Водночас, Ткаченко пояснив, на яких умовах буде створена така комісія.

      Розслідування буде:

      • З приводу конкретного факту загибелі людей;
      • З приводу того, хто допустив і сприяв закликам до сепаратизму;
      • З приводу того, хто запросив російські війська і прихильників "русского міра" до України.

      Саме дві останні перелічені ситуації насправді спровокували трагічні події не лише в Одесі, а й в інших українських містах.

      Люди, які готові були вивішувати триколор на місцевих радах, в тому числі і в Одесі, не мають морального права керувати процесом розслідування. Окрім того, розслідування має відбутися щодо них також, в тому числі щодо «кремлівської колони», яка має своє представництво в нинішній Раді,
      – наголосив Ткаченко.

      Що відомо про події в Одесі 2 травня?2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.

      За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.

      За ці всі роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси і пожежі на Куликовому полі.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Сутички в Одесі Новини Одеси Слуга народу Опозиційна платформа – За життя
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