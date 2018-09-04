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Рада ухвалила "антипіратський" закон

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Рада ухвалила євроінтеграційний закон про подолання піратства
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про подолання піратства / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 4 вересня, Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про подолання піратства. Нововведення передбачають створення механізму, завдяки якому правовласники зможуть додатково контролювати видачу контрольних марок.

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"  проголосувало 240 депутатів.

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Так, Міністерство економічного розвитку протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках, дані про заявника, кількість виданих контрольних марок, їх серії, номери, дату видачі.

Цей закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, у вівторок, 4 вересня, Верховна Рада відкрила 9 сесію. Від 13 липня народні обранці перебували на літніх канікулах.

Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Законодавство Євроінтеграція
Джерело: 24 Канал
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