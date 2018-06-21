14:22
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Рада ухвалила закон про Нацбезпеку в другому читанні

1619 Читать новость на русском
Закон про нацбезпеку прийнятий
Закон про нацбезпеку прийнятий / Прес-служба ВР

Закон про нацбезпеку України ухвалили у Верховній Раді в другому читанні 21 червня. Закон має наблизити українську армію до стандартів НАТО.

За відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів, проти – 17, утримались – 32.

Які зміни чекають українців, читайте у статті: Нацбезпека України: як її змінить новий закон

Закон "Про національну безпеку" передбачає таке:

  • Стратегічними партнерами є країни НАТО, а стратегічним вектором – НАТО та ЄС.
  • Обсяг фінансування сектору безпеки і оборони має складати не менше 5% від ВВП.
  • Міністр оборони та два його заступники знімають погони та стають цивільними керівниками.
  • Розділяються повноваження начальника Генштабу та командування ЗСУ, нині ці дві посади обіймає Віктор Муженко.
  • Сектор безпеки і оборони країни підлягає демократичному цивільному контролю.

Закон про нацбезпеку
Які зміни передбачає закон "Про національну безпеку України"

Зазначимо, парламент розглянув 428 поправок до законопроекту. Вимогу позбавити СБУ функцій у сфері економіки депутати не підтримали. Хоча й заявляли, що СБУ використовує свої повноваження, щоб "кошмарити бізнес", і цими справами мають займатися НАБУ, САП, ДБР.

Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки і оброни Іван Вінник закликав депутатів підтримати 5 важливих правок, які необхідні для адаптації закону до вимог НАТО. Зокрема, про діяльність Нацгвардії в умовах воєнного стану та про створення комітету з питань розвідки. Ці поправки нардепи схвалили.

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Верховна Рада НАТО Законопроект Законодавство
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук