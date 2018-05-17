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Рада ухвалила закон про трансплантацію

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Депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.

За відповідний проект закону №2386а-1 під час пленарного засідання вранці 17 травня проголосувало 255 народних депутатів.

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Законом вносяться зміни до деяких законодавчих актів щодо трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини, який, зокрема, передбачає презумпцію незгоди. Тобто тепер вилучення органу для трансплантації після смерті можливе тільки в разі письмової прижиттєвої згоди.

Цей документ дає дорогу впровадженню системи трансплантології в Україні, вводить посаду трансплант-координатора.

Дія документу поширюється на:

донорство крові та її компонентів і діяльність, пов'язане з їх використанням;

трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів
аутотрансплантацію;

імплантацію;

вилучення анатомічних матеріалів для діагностичних та наукових досліджень;

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ
виготовлення біоімплантатів та ксеноімплантатів.

Закон передбачає, що трансплантація буде безкоштовною, окрім гемопоетичних стовбурових клітин.

Згідно зі статтею 16 закону кожна повнолітня дієздатна особа має право надати письмову згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після її смерті.

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Рада встановила, що всі відомості стосовно згоди або незгоди на донорство вносяться до Єдиної державної інформаційної системи.

Згідно із законопроектом, відмітки про надання особою згоди або незгоди на посмертне донорство та про зміну цього волевиявлення за бажанням особи вносяться до паспорта громадянина України або у водійські права.

Закон передбачає створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Також закон визначає групи людей, які не зможуть бути донорами: це діти-сироти, люди, особа яких не встановлена, та учасники АТО.

Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Здоров'я Законопроект Законодавство
Джерело: 24 Канал
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