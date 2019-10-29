Рада ухвалила закон про вільний доступ до пляжів і водойм: як каратимуть порушників

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального користування.

За відповідний закон №0869 у другому читанні та в цілому проголосували 314 народних депутатів. Законопроєкт вносить зміни до Водного і Земельного кодексів та до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Що змінює закон:

– забороняє обмеження загального водокористування, в тому числі обмеження купання і плавання на човнах любительського і спортивного рибальства;

– дозволяє причалювання до берега у світлий період доби у зв'язку із знаходженням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжні зони) в використання юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом;

– громадянам забезпечується безперешкодний і безкоштовний доступ до узбережжя морів, морських проток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжних зон, до берегів річок, водойм і островів, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель.

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Як каратимуть за обмеження безкоштовного доступу громадян до узбережжя морів та інших водойм?

– передбачено накладення штрафу на громадян від 3400 гривень до 6800 гривень і на посадових осіб від 6800 гривень до 11900 гривень;

– у разі, якщо подібні обмеження застосовані повторно протягом року після притягнення до адміністративної відповідальності, то вони тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6800 гривень до 11900 гривень і на посадових осіб від 11900 гривень до 17 тисяч гривень.