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      Рада ухвалила закон про вільний доступ до пляжів і водойм: як каратимуть порушників

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      Українці матимуть повне право купатись і плавати у водоймах
      Українці матимуть повне право купатись і плавати у водоймах / фото з відкритих джерел

      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального користування.

      За відповідний закон №0869 у другому читанні та в цілому проголосували 314 народних депутатів. Законопроєкт вносить зміни до Водного і Земельного кодексів та до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

      До теми: В Одесі знову заборонили купатися на надвідомій "Аркадії" та деяких інших пляжах

      Що змінює закон: 

      – забороняє обмеження загального водокористування, в тому числі обмеження купання і плавання на човнах любительського і спортивного рибальства;

      – дозволяє причалювання до берега у світлий період доби у зв'язку із знаходженням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжні зони) в використання юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом;

      – громадянам забезпечується безперешкодний і безкоштовний доступ до узбережжя морів, морських проток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжних зон, до берегів річок, водойм і островів, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель.

      Це цікаво: Розвели антисанітарію: в окупованому Криму продовжують закривати пляжі

      Як каратимуть за обмеження безкоштовного доступу громадян до узбережжя морів та інших водойм?

      – передбачено накладення штрафу на громадян від 3400 гривень до 6800 гривень і на посадових осіб від 6800 гривень до 11900 гривень;

      – у разі, якщо подібні обмеження застосовані повторно протягом року після притягнення до адміністративної відповідальності, то вони тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6800 гривень до 11900 гривень і на посадових осіб від 11900 гривень до 17 тисяч гривень.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Відпочинок Чорне море
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