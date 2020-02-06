Рада вшанувала пам'ять Валентини Шевченко, яка виводила дітей на парад після вибуху на ЧАЕС

Під час засідання Верховної Ради у четвер, 6 лютого, народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять ексголови президії Верховної Ради УРСР Валентини Шевченко. Ініціаторкою вшанування стала депутатка Наталія Королевська з фракції ОПЗЖ.

Ініціативу Королевської підтримали депутати з усіх без виключення фракцій парламенту. Не підвелася лише частина нардепів, серед яких –ексочільник Інституту Нацпам'яті Володимир В'ятрович.

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Згодом він пояснив свою позицію. За словами В'ятровича, Валентина Шевченко була інструментом знищення української культури радянською владою. Саме вона відповідала за смертельний першотравневий парад дітей під час радіаційної весни 1986 року.

Також колишній директор Українського інституту національної пам’яті звернув увагу на те, що Валентина Шевченко, перебуваючи на посаді голови президії парламенту, підписала постанову про відхилене клопотання про помилування останньому засудженому до смерті бійцю УПА Івану Гончаруку у 1988 році.



Відхилене клопотання про помилування Івану Гончаруку / Фото "Новинарні"

Що відомо про Валентину Шевченко?Уночі 3 лютого померла Валентина Шевченко – ексголова президії Верховної Ради УРСР. Шевченко серйозно хворіла і проходила лікування в клініці "Феофанія". Вона була єдиною жінкою, яка коли-небудь очолювала президію Верховної Ради УРСР.



Валентина Шевченко народилась 12 березня 1935 року в Кривому Розі. Шевченко чотири роки (1969 – 1972) працювала заступницею міністра освіти УРСР. Протягом 10 років Валентина Шевченко працювала заступником голови президії Верховної Ради УРСР. У 1985 році, коли Шевченко було 50 років, її обрали головою Верховної Ради УРСР.



Після розпаду СРСР Валентина Шевченко пішла з політики. Вона мало з’являлась на публіці та не давала інтерв’ю.