Рада ввела покарання за нелегальний продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів

За нелегальний продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів у Києві передбачено штраф до від 510 до 5100 тисяч гривень.

Про це інформує прес-служба Верховної Ради України.

Мета закону – охорона прав інтелектуальної власності УЄФА, пов’язаних з проведенням в Україні фіналу Ліги чемпіонів та фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що у законі передбачається штраф від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за несанкціонований продаж квитків на матчі та конфіскацію таких квитків.

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Разом з цим, забороняється використання інших об'єктів права інтелектуальної власності УЄФА, а також схожих на них об’єктів.

У Верховній Раді мовиться про продаж неуповноваженою особою, рекламування можливості придбання, а також використання квитків у розіграшах для просування послуг чи продукції.

Забороняється також публічна демонстрація заходів та використання записів матчів в комерційних цілях без дозволу УЄФА, а також всі дії, "які мають на меті використання репутації" УЄФА та фіналів Ліги чемпіонів в комерційних цілях та без відповідного дозволу.

Крім цього, у законі є інформація про те, що "комерційна територія повинна бути вільною та не містити жодної реклами, розміщеної без дозволу УЄФА".

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До слова, вболівальники "Реалу" відмовляються летіти до Києва на фінал Ліги Чемпіонів. Понад дві тисяч фанів іспанського футбольного клубу вже здали свої квитки на матч "Реал" – "Ліверпуль", який відбудеться 26 травня.



Все – через проблеми з розміщенням у Києві. Шанувальники футболу обурені вартістю житла у столиці України.



Загалом керівництво мадридського клубу виділило фанам, які мають абонементи на матчі "Реалу", майже 13 тисяч квитків на фінал Ліги Чемпіонів. Однак фани продовжують від них відмовлятися. Також обіцяють скаржитись до Союзу європейських футбольних асоціацій.