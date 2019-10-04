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      Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків і зборів

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      В Україні запрацює єдиний рахунок для сплати податків, зборів та ЄСВ
      В Україні запрацює єдиний рахунок для сплати податків, зборів та ЄСВ / robotodavets.org.ua

      Верховна Рада остаточно схвалила 2 законопроєкти, які мають запровадити єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

      Це – законопроєкти "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (№1049) та – про внесення аналогічних змін до Податкового кодексу України (№1051).

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      Ці закони вирішать проблему переплати податків підприємцями, коли на одному рахунку – переплата, на іншому – недоплата, а підприємця все одно штрафують, розповів нардеп від "Слуги народу", голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

      Крім того, відтепер єдиний рахунок синхронізуватиметься з електронним кабінетом платника податків. Тож через єдиний рахунок можна буде сплатити не тільки державні, а й місцеві податки.

      Проте поки що Державна податкова і Державна казначейська служби не готові до впровадження цього механізму. Тож їм дали час до 2021 року підготувати відповідні системи.

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      Верховна Рада розглядає Програму дій уряду: онлайн-трансляція
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Податки Державна податкова служба Бізнес
      Джерело: 24 канал
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