Рада Євросоюзу продовжила санкції щодо Росії за агресію проти України: є реакція Порошенка

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії щодо більш ніж 150 осіб і близько 50 компаній за агресію проти України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко.

24 канал повідомляв, що 3 вересня дипломати ЄС вирішили продовжити термін дії візової заборони і заморозити ще на 6 місяців активи політиків з Росії та окупантів у Криму та на Донбасі.

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Вітаю новину з Брюсселя про логічне рішення послів ЄС продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії щодо більше 150 осіб та близько 50 компаній за агресію проти України. Єдиним непохитним трансатлантичним фронтом ідемо вперед!,

– написав Прошенко.