Рада з питань свободи слова засудила Портнова через погрози журналістам

Рада з питань захисту свободи слова і прав журналістів при президентові України підтримала проект розслідувань "Схеми". Там засудили тиск та погрози журналістам з боку ексдепутата і ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова.

У Раді з питань свободи слова при президентові також засудили розголошення персональних даних співробітників "Схем", про це мовиться у заяві.

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Там наголосили, що пблічні особи мають поважати право працівників ЗМІ зосереджуватися на темах можливого зловживання владою через непублічні контакти посадовців із політиками, експолітиками чи бізнесменами.

Оприлюднення персональних даних співробітників медіа ставить під загрозу їхнє життя і здоров’я, а погрози і тиск мають очевидні ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів,

– мовиться у повідомленні.

Представники Ради закликали Портнова не користуватися журналістським посвідченням, адже він не є журналістом.

"Також ми закликаємо Андрія Портнова не використовувати журналістське посвідчення та не наполягати на захисті його журналістських прав. Насамперед пан Портнов є політиком та фаховим юристом і може у законний спосіб захищати себе, якщо вважає, що його права порушені", – наголосили вони у заяві.

Що треба знати про Портнова та його погрози журналістам?

31 жовтня Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи програми "Схеми": інформацію з паспорту, домашню адресу та номери авто. У "Схемах" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

На цьому Портнов не зупинився – пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації" а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

Президент "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" Джеймі Флай засудив розголошення персональних даних працівників проєкту "Схеми" та закликав правоохоронців відреагувати на дії Портнова.

Однак через кілька днів Портнов оприлюднив номери ще трьох автівок, які, за його словами, пов'язані із журналістами "Схем".

Ще через кілька днів Портнов заявив, що "став журналістом і ведучим, офіційно оформив документи і приступив до роботи" на телеканалі "112 Україна".

7 листопада поліція розпочала кримінальне провадження за фактом звернень про погрози з боку Андрія Портнова журналістам "Радіо Свобода". Тоді ж Портнов подав до Національної поліції заяву проти видання.

Через тиждень після цього Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України провела своє перше засідання.

Портнов 18 листопада зустрівся із заступником глави ОПУ Кирилом Тимошенком.

Зокрема, він закликав ОПУ та Раду взяти до уваги його аргументи. В ОПУ повідомили, що взяли до відома його аргументи запевнили, що Рада з питань свободи слова та захисту журналістів розгляне цю ситуацію з урахуванням усіх обставин, викладених обома сторонами конфлікту.

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