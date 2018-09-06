Рада затвердила зміну військового вітання на "Слава Україні"

Рішення про зміну офіційного вітання у Збройних силах України на "Слава Україні" – "Героям слава" було прийняте під час ранішнього засідання парламенту сьогодні, 6 вересня. "За" проголосували 283 депутати.

Законопроект прийняли спершу за основу, а тоді ухвалили розглянути його за скороченою процедурою у другому читанні.

Після цього голосування спікер парламенту Андрій Парубій привітав обранців і попросив показати голосування по фракціях.

Розподіл голосів за військове привітання "Слава Україні" виглядає так:

Блок Петра Порошенка – 110 голосів з 127 присутніх

Народний Фронт – 66 голосів з 73

Опозиційний блок – 0 голосів з 30

Самопоміч – 17 голосів з 19

Радикальна партія – 19 голосів з 19

Батьківщина – 16 голосів з 16

Воля народу – 4 голоси з 13

Партія Відродження – 5 голосів з 14

Позафракційні – 26 голосів з 40

Оце і є орієнтир, які в цьому залі є сили українські, а які служать Москві та окупанту,

– заявив Парубій.

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