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      Рада зробила перший крок до скасування книг обліку доходів ФОПів

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      Рада в першому читанні скасувала книги обліку доходів ФОПів / Getty Images

      Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, який має скасувати обов’язковість ведення книг обліку доходів фізичними особами-підприємцями. За рішення, яке має спростити життя ФОПам, проголосувало 299 депутатів.

      Якщо парламент схвалить законопроєкт і в другому читанні та в цілому, то ФОПам на 1, 2 та 3 групах спрощеної системи оподаткування, які не є платниками ПДВ, буде не обов'язково вести книгу доходів.

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      На сьогодні ж такі фізособи-підприємці зобов'язані щодня вносити у книгу отримані за день доходи.

      Окрім того, законопроєкт пропону скасувати обов'язкову реєстрацію книг обліку доходів та скасувати відповідальність за те, що ФОП її не веде.

      Раніше про намір скасувати обов'язковість ведення книги обліку доходів повідомляв міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет. 20 грудня він вкотре наголосив, що відповідний законопроєкт має спростити життя ФОПів.

      Скасування книги обліку та інші плюшки все ближче. До другого читання будемо цей законопроєкт ще допрацьовувати,
      – написав Дубілет у телеграм-каналі.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Законодавство ФОПи Дмитро Дубілет Бізнес ПДВ Податки
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