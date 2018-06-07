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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Рада звернулась до світової спільноти із закликом щодо нових санкцій проти Росії: відома причина

3943 Читать новость на русском
Роман Сущенко
Роман Сущенко / svoboda.org

Народні депутати України розкритикували вирок російського суду щодо Романа Сущенка і закликали світову спільноту запровадити нові санкції проти Росії через політичні переслідування українських громадян.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму нібито за шпигунство. Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що Україна не визнає вирок Сущенку, якого незаконно ув'язнили в Росії.

На пленарному засіданні 7 червня проект постанови (№8446) про звернення до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів і світовій спільноті підтримали 238 народних обранців. Цим документом Рада "висловлює рішучий протест у зв'язку з засудженням журналіста до 12 років позбавлення волі".

Верховна Рада України заявляє, що вирок Московського міського суду в цій справі базується на відверто сфабрикованих звинуваченнях, фальсифікації доказів і є черговим свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації та продовженням політично мотивованих переслідувань громадян України,
– зазначили у зверненні.

Верховна Рада вимагає від Росії скасувати незаконний вирок бранцю Кремля, звільнити та дати можливість безперешкодно дістатись України.

Також депутати закликали міжнародне співтовариство засудити агресивну політику РФ і посилити тиск на неї, аби Росія припинила політично переслідувати громадян України та звільнила всіх українських політв'язнів.

Верховна Рада України звертається до всіх держав світу, міжнародних організацій та інституцій із закликом ввести нові санкції проти Російської Федерації у зв'язку з продовженням порушень прав людини і триваючими політичними переслідуваннями, зокрема протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації Романа Сущенко,
– наголосили у документі.

Також у Раді вважають, що міжнародне співтовариство має посприяти тому, аби притягнути до відповідальності людей, які причетні до винесення вироку Сущенку. 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Роман Сущенко Санкції Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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